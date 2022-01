Elrobbant a járvány

Gyorsabban emelkedik a kórházban levő koronavírusos betegek száma is: jelenleg 7348-an vannak (254-gyel többen, mint kedden), közülük 692-en intenzív terápiára szorulnak (42-vel többen, mint kedden). Utóbbiak közül 585-en beoltatlanok. A beutaltak közel egytizede, 667 kiskorú, közülük 12 fekszik intenzív terápián. Az áldozatok között is van egy tízévesnél kisebb gyermek, és még két negyvenes, 5 ötvenes, 24 hatvanas, 28 hetvenes és 34 nyolcvanas éveiben járó személy. A 94-ből 17-en voltak beoltva, mindegyiküknek volt más betegsége is.

Még nem tetőzött az ötödik hullám

Az ötödik hullám csúcspontja valószínűleg február közepén, 10-e és 15-e között várható – nyilatkozta Alexandru Rafila egészségügyi miniszter a Digi24-nek, aki szerint három hét múlva csökkenhet a fertőzések száma, és márciusban már lazítani fognak a járványügyi intézkedéseken. Addig azonban nehéz időszak következik, mert a kórházakban fertőzési gócok jelentek meg az egészségügyi személyzet körében; pótlásukat ideiglenesen más osztályokról való áthelyezésekkel oldják meg, hogy a betegek ne maradjanak ellátás nélkül. Rafila elmondta: a korábbi hullámokhoz képest alacsonyabb ugyan a kórházi vagy intenzív osztályos kezelést igénylő koronavírusos esetek aránya, de az omikron változat jobban terjed a személyzet vagy a más betegségekkel beutalt betegek között. A várható fejleményeket illetően a miniszter óvatosan fogalmazott: még nem tudja, milyen gyors lesz a csökkenés, de úgy gondolja, hogy március végén megszabadulunk néhány korlátozó intézkedéstől. A maszkoktól még nem, ezt a szabályt fogják utolsónak eltörölni – jelentette ki Rafila, aki szerint az enyhítés fokozatos lesz, mert az a legfontosabb, hogy ezúttal kiszámíthatóan közelítsünk a következő időszakhoz.

Megkezdődött az 5–11 éves gyerekek oltása

Január 26-től kezdődően az 5 – 11 éves gyermekek is beolthatók a koronavírus ellen az e célra fenntartott oltási központokban. A gyerekeket a Pfizer/ BioNTech által gyártott Comirnaty oltással immunizálják, amelyet már korábban engedélyezték a 12 év fölötti kiskorúak esetében. Az oltási kampányt koordináló országos bizottság (CNCAV) tájékoztatása szerint előjegyzéseket csak az oltási platformon P_Ped név alatt szereplő központoknál, saját felhasználói fiókjukon keresztül kérhetnek a szülők vagy a gyermekek törvényes képviselői, de enélkül is lehet oltást igényelni: egyszerűen be kell menni a gyermekek számára fenntartott oltóközpontokba vagy a gyermekadagokat is megrendelő háziorvosokhoz. Az oltás előtt a szülőnek vagy gyámnak írásban bele kell egyeznie abba, hogy a gyermek megkapja az oltást, illetve ki kell töltenie a gyermekeknek szóló egészségügyi kérdőívet is. Az 5-11 éves korosztály adagonként 10 mikrogramm oltóanyagot kap, a másodikat 21 nappal az első után. Az is ekkora adagot kap, aki a második oltásig betölti a 12. évét.