Iordănescu – akinek szerződése 2024-ig szól – elmondta: szerencsésnek érzi magát, hiszen szövetségi kapitányként édesapja tanácsaira is számíthat. (Anghel Iordănescu három alkalommal, összesen kilenc éven át irányította a román válogatottat, 1994-ben és 1998-ban világbajnokságra, 1996-ban pedig Európa-bajnokságra juttatta ki az együttest).

A 43 éves szakember játékosként több román első osztályú klubcsapatban megfordult középpályásként, légiósként pedig Görögországban és Cipruson játszott. 2004-ben fejezte be pályafutását. Felidézte, 12 éves edzői munkásságát a harmadosztályban kezdte, viszont dolgozott a másod- és az első osztályban is, és külföldön is kipróbálta magát. Hozzátette: valamennyi általa felkészített csapatát jobb helyzetben hagyta távozásakor, mint amilyenben érkezésekor volt. Iordănescu két rövidebb időszakot is töltött a Kolozsvári CFR kispadján. Az elsőben a csapat Szuperkupa-győzelmet ünnepelhetett, a másodikban pedig megnyerte a bajnokságot. Külföldön a CSZKA Szófia trénere volt rövid ideig, legutóbb pedig a rangsor második helyén álló FCSB együttesét készítette fel, ám konfliktusba került a klubtulajdonossal, és távoznia kellett.

Răzvan Burleanu FRF-elnök elmondta: Mirel Rădoi szövetségi kapitány novemberi távozása óta több kiváló román edzővel is tárgyalt a szövetség, de mindeddig egyikkel sem sikerült megállapodásra jutni. Bölöni László készséget mutatott a feladat vállalására, vele több tárgyalási fordulót is tartottak, de nem jutottak egyezségre a közbelső cél kitűzése, a szakmai stáb stabilitása, valamint a szerződésbontási záradék kérdésében sem.