A negyvenedik születésnapomra több üveg sört is kaptam ajándékba, ez volt az egyik közülük. Korábban már kóstoltam a Hacker-Pschorr Weissbiert, így biztos voltam abban, hogy a Hacker-Pschorr Münchner Gold sem lesz rossz sör. S nem is csalódtam ebben a lagerben.

A roppant megkapó külsejű sör nagyot szólt, amikor kinyitottam a csatos üvegét. A müncheni arany illata édeskés és átlagos, de ez az utóbbi jellemzője egy picit sem ront az összképen. Pohárba öntve szép fehér és kemény volt a serital habkoronája, de ez gyorsan elapadt. Íze teljes egészében kiegyensúlyozott és németes. Kellően keserű, ám egy kis édességet is felfedeztem benne. Itatta magát, hiszen alapvetően ez egy jó sör, és csak ajánlani tudom. Mielőtt elfelejteném, azt még el kell mondani a Münchner Goldról, hogy ez a Münchner Hell amerikai exportverziója, és nem tudom, hogy jó-e vagy sem ez a dolog, de nekem ízlett a sör, és most azon leszek, hogy bekóstoljak az eredeti müncheni pokolba is.

Adatok: • gyártja: Hacker-Pschorr Bräu • származási hely: Németország • ára: – • kiszerelése: csatos üveg • mennyiség: 500 ml • alkoholtartalom: 5,5% • száraz­anyag-tartalom: 11.5ºP • IBU: 15 • színe: halvány aranysárga • összetevők: víz, árpamaláta, komló, komlókivonat, élesztő • típus: világos sör (lager) • a sör pontszáma: 7/10 • ebből fogyasszuk: lageres pohár.



Tibodi Ferenc (sor-csap.blogspot.com)

