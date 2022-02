Joe Biden amerikai elnök hivatalosan is jóváhagyta, hogy az Egyesült Államok hamarosan újabb katonákat vezényeljen kelet-európai NATO-tagállamokba az ukrajnai válság miatt, a Pentagon pedig helyi idő szerint szerda reggel valószínűleg be is jelenti, hogy a következő napokban útra is kelhetnek a katonák – írja amerikai tisztviselőkre hivatkozva a CNN.

Az Egyesült Államok és több szövetségese arról tárgyalt az elmúlt időszakban, hogy több ezer katonát helyezzenek át kelet-európai NATO-tagországok területére, az ukrán határ közelébe, még egy esetleges orosz invázió előtt.

John F. Kirby, az amerikai külügy szóvivője román idő szerint nem sokkal délután öt óra után hivatalosan is közölte, hogy az Egyesült Államok katonákat küld Lengyelországba, Németországba és Romániába. Kirby hangsúlyozta, hogy ez csak egy reakció a kialakult helyzetre, és kiemelte azt is, hogy ezek a katonák a NATO-szövetségeseik védelmét hivatottak garantálni, nem fognak Ukrajnában harcolni. A szóvivő a lapértesüléseket megerősítve elmondta, hogy Németországból ezer katonát vezényelnek át Romániába – ahova egyébként Franciaország is küld csapatokat –, másrészt nagyjából kétezer katonát küldenek Németországba és Lengyelországba, harmadrészt pedig továbbra is fokozott készültségben tartanak több ezer katonát az Egyesült Államokban. Kirby arról is beszélt, hogy folyamatosan nyomon követik a régió történéseit, és ha úgy érzik, hogy több katonát kell küldeniük oda, akkor így is fognak tenni, szorosan együttműködve a NATO-val és az érintett országokkal.

Az Egyesült Államok korábban 8500 katonát helyezett fokozott készültségbe arra az esetre, ha hirtelen szükség lenne a NATO gyorsreagálású hadtestjére, a Reagáló Erőre (NRF), de ezen felül is több tízezer amerikai és a NATO-hoz tartozó katona állomásozik már Európában. Joe Biden már korábban is azt mondta, hogy az Egyesült Államok nem fog amerikai katonákat küldeni Ukrajnába, fegyverekkel azonban, más európai államok mellett, ők is támogatják az országot. Egyelőre úgy tűnik, csak a németek nem hajlandóak fegyverekkel segíteni Ukrajnát.