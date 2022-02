Fogadni mernék…

De most már mindenre lehet fogadni, a futballban például, hogy mennyi lesz az eredmény, ki rúgja, dobja, üti a gólokat, ki győz stb., de akár arra is lehetne tippelni, hogy leesik-e valamelyik futballista gatyája meccs közben. Az angolok arra is szoktak fogadást kötni, hogy az angol királynő részt vesz-e egy adott sporteseményen, és ha igen, akkor azon milyen kalapot fog viselni. Arra is lehetett tippelni, hogy a svéd fővárosban, Stockholmban egy adott pillanatban lesz-e hó. A Tobet-irodánál meg annak idején arra, hogy a frissen amerikai elnökséget nyert Obama milyen szavakat használ majd beiktatási beszédében. Ha valaki arra tett fel pénzt, hogy a banán szót vagy a Győzikét említi, akkor azért a befizetett összeg ezerszeresét ígérték.

Ha ketten fogadnak, akkor megegyeznek a tétben, kezet ráznak rá, a tanú elvágja, és a vesztes fizet. Mivel nálunk a mosogatásból sportot űz a feleségem, én is szoktam fogadni (magamban), és általában jól megtippelem, hogy mindennap sikerül a konyhában győznie a mosatlan fölött. Ő győz, én nyerek.

Olvasom, hogy a sportfogadások mintájára immár politikai fogadásokat is lehet kötni egy internetes oldalon. Mivel nálunk mindenki ért a futball mellett a politikához is, az ilyenszerű fogadásoknak bizonyosan nagy sikere lesz. A tájékoztató szerint a fogadásoknak túl nagy tétje nincs, nem pénzt lehet nyerni, viszont – a projektet indító E-Civis egyesület szándékai szerint – egy tájékozottabb társadalmat igen. (Pedig már az is sok, amennyire tájékoztatnak és félretájékoztatnak minket.) A „főnyeremény” különben egy személyes találkozó valamelyik román politikussal. Jelenleg olyan kérdésekre lehet tippelni, hogy lemond-e a plagizálással vádolt miniszterelnök, Nicolae Ciucă, vagy ki nyeri meg a 2024-es választásokat. (Gyanítom, hogy ezt a fogadást is megint a választók veszítik majd el.) Fontos kérdés, amire tippelni lehet, az is, hogy lerohanja-e Oroszország Ukrajna területét. Azt még nem tették fel a tippelhető válaszok közé, hogy Klaus Iohannis lesz-e vagy sem NATO-főtitkár, pedig neve a DPA hírügynökség szerint felkerült az esélyesek közé. Bizony, jó lenne, ha annak tennék, mert olyan, mint Ferenc Jóska volt az első világháború kirobbantásakor: mindent meggondol, mindent megfontol. Nem jó, ha egy katonai szövetség élén egy forrófejű vezér parancsolgat a katonai vezetőknek, akiknek egyetlen célja egy háború kirobbantása.

Nem mondom, elég nehéz politikai jóslatokba bocsátkozni és fogadni a jövő eseményeinek kimenetelére. Mert aki arra szavazott és úgy fogadott, hogy a vörös pestises szociáldemokratákat keblükre öleli Iohannis, és beveszi az „ő kormányába”, azt ott, helyben, a fogadóirodában (szavazóhelyiségben) kényszerzubbonyba öltöztetve elszállították volna a bolondokházába. Ettől a politikai fogadási ötlettől nem vagyok elragadtatva. Tudniillik, ha az ember a lóversenyen rossz lóra tesz, akkor ott helyben elveszíthet (vagy nyerhet) egy bizonyos összeget. A romániai választó meg négyévente azt hiszi, hogy megüti a főnyereményt, mert éppen jó politikusokra tesz, és aztán azt látja, hogy tulajdonképpen a nyertesek tesznek rá. (Harminc év alatt sem ütöttük meg a főnyereményt.)

Lenne néhány tippem olyan kérdések megválaszolására, amelyekre később kapunk feleletet. A fogadásra szánt pénzt már most befizetném. Ha sikerül fogadást kötnöm, akkor elmegyek egy közjegyzőhöz, és hagyatékozni fogok arról, hogy a nyereményt kire hagyom. Ilyen tippem, amire fogadni mernék, hogy az elkövetkező húsz évben (a nagy egyesülés 124. évfordulójára) sem fogják autópályák összekötni Moldvát, Havasalföldet és Erdélyt, vagy fogadni mernék arra is, hogy húsz év alatt nem épül meg a Ploiești–Brassó autópálya. Azt is meg tudom saccolni és fogadást mernék kötni rá, hogy a romániai magyarok autonómiáját akkor fogja megszavazni a román parlament, amikor már csak mutatóban lesznek magyarok Romániában, és a parlamentben egy árva magyar képviselőjük lesz, akár az összes többi nemzeti kisebbségnek.