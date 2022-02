A megjelenteket elsőként vitéz Beke Ernő, az Erdélyi Vitézi Rend hadnagya köszöntötte. „Vitéz Nagybányai Horthy Miklós nem a saját egyéni vagyoni gyarapodását tartotta elsődlegesnek, hanem népének, országának jobblétét szorgalmazta, fáradhatatlanul munkálkodva kitűzött céljainak eléréséért. Tettei és személyisége nem merülhetnek a múlt feledésébe, hiszen hálásaknak kell lennünk neki, mivel Magyarországot az elveszés küszöbéről fordította vissza vérzivataros időkben” – mondotta többek között Beke Ernő.

A kormányzó alakját vitéz Ambrus Ágnes ny. egyetemi tanár, a rend tagja méltatta. „Arra is emlékeztetünk, hogy a kormányzó jól ismerte, hogy a székelység körében a katonáskodásnak több évszázados múltja van. Ezzel magyarázható, hogy legfőbb bizalmasai, legjobb főtisztjei – v. Altorjai Kozma István, v. Szotyori Nagy Gyula és Áron, v. Dálnoki Veress Lajos, Dálnokfalvi Bartha Károly – székely származásúak voltak. A kormányzó védelmét szolgáló Magyar Királyi Testőrségnek v. Csíktapolczai Lázár Károly altábornagy volt a legfőbb elöljárója, és székely tagja is volt testőrségének a farcádi Farkas Ernő személyében, aki nemrég hunyt el. (...) Büszkék lehetünk arra, hogy a Vitézi Rend emlékező kopjafát állított a kormányzónak, hiszen még Magyarországon is kevés jel emlékeztet arra a politikusra, akinek államférfiú nagysága megkérdőjelezhetetlen” – hangsúlyozta Ambrus Ágnes, aki arra buzdította a jelenlevőket, hogy álljanak ki székely-magyarságunkért. „Állást kell foglalnunk a székely közösséget ért igazságtalanságok, sérelmek ellen. Nem szabad megfeledkeznünk az úzvölgyi történésekről, a Poszkár-tetőn meggyalázott székely zászlóról és trianoni keresztről, és arról sem, hogy közösségünk két tagját terrorizmus vádjával, de valójában nemzeti elkötelezettségük miatt börtönbüntetésre ítélték. ”

Ezt követően v. Ilyés K. Imre volt esztelneki, jelenleg kilyénfalvi plébános, a rend tagja adta áldását a megemlékezőkre, majd a jelenlevők vele közösen imádkoztak. Az alkalomhoz illő dalokat adott elő Gáspár Adorján, a kézdiszentkereszti Trefán Leonárd-iskola ötödik osztályos tanulója. A rendezvény koszorúzással és himnuszaink eléneklésével ért véget.