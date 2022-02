Csökkent az új fertőzések száma

Csütörtökre tovább mérséklődött az újonnan igazolt megbetegedések száma, a kommunikációs törzs az előző napinál közel kilencszázzal kevesebb, összesen 26 466 fertőzöttet jelentett csaknem 87 ezer teszt eredményének feldolgozása nyomán. Háromszéken továbbra is sok az újonnan azonosított fertőzött, a napi jelentésben megyénk 208 esettel szerepel.

Mérséklődött a kórházi ellátásra szoruló fertőzöttek száma is, csütörtökön 10 987 páciensről tájékoztattak, ez több mint háromszázzal kevesebb, mint az előző napon jelentett adat. Az intenzív terápiás osztályokon kezeltek száma az előző naphoz képest viszont 26-tal nőtt, 1146 személy állapota kritikus, közülük 983-an oltatlanok. A kórházi kezelésre szoruló betegek között 763 kiskorút tartanak nyilván, akik közül 21-et ápolnak az intenzív osztályon – derült ki a napi összesítőből.

A járványnak újabb 139 áldozta is van, a hatóságok szerint egy haláleset korábban következett be. Közlésük szerint 136 áldozat más betegségekben is szenvedett, 116-an oltatlanok voltak. Romániában ezzel 61 231-re emelkedett a koronavírussal összefüggésbe hozható halálesetek száma.