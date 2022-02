Negyedik napja mérséklődik az esetszám

Az előző napinál mintegy négyezerrel kevesebb, 18 751 új koronavírusos megbetegedésről tájékoztatott szombaton a kommunikációs törzs. Bár Háromszéken is csökkent az esetszám, az egy nap alatt azonosított fertőzöttek száma ezúttal is száz fölött van, a hatóságok 118 esetről számoltak be.