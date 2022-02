Húszezer alatt a napi esetszám

A legutóbbi tájékoztatás óta közel 12 ezer új koronavírusos megbetegedést igazoltak Romániában, (6784-gyel kevesebbet, mint egy nappal korábban), csaknem 41 ezer teszt eredményének feldolgozása nyomán – ismertette vasárnap a kommunikációs törzs. Háromszéken továbbra is magas a regisztrált esetek száma, a napi összesítőben 111 új igazolt megbetegedéssel szerepel megyénk.

Szombathoz képest mintegy háromszázzal több, 10 586 kórházban kezelt fertőzöttet jelentettek vasárnap, az intenzív terápiára szorulók száma viszont enyhén csökkent, azonban így is 1141 beteg állapota kritikus, közülük 976-an oltatlanok – tájékoztattak a hatóságok. Kórházi kezelésre szorul 722 kiskorú is, közülük 18 gyermeket ápolnak az intenzív osztályon.

A járványnak újabb 81 áldozata is van, 47 fertőzött férfi és 34 nő hunyt el, egy haláleset korábban következett be. Nyolcvan áldozat más betegségekben is szenvedett, 66-an oltatlanok voltak.

Enyhíthetik a maszkviselési előírásokat

A járványügyi korlátozások jelentős részének feloldása után a beltéri maszkviselés csak javasolt lesz, nem fogják kötelezni azt – jelentette ki szombaton Besztercén az egészségügyi miniszter. Alexandru Rafila rámutatott, a veszélyhelyzet megszüntetésével a korlátozó intézkedések jelentős részét is feloldják. A tárcavezető hangsúlyozta, a maszkviselés elsősorban védelmi intézkedés, és a veszélyhelyzet megszűntével vélhetően nem lesz többé kötelező, zárt térben és zsúfolt helyeken azonban egy ideig még javasolni fogják. Rafila leszögezte, akkor fogják elrendelni a veszélyhelyzet megszüntetését, amikor a járványügyi mutatók a vírus közösségi terjedésének leállásáról fognak tanúskodni.