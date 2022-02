Benkő Árpád, aki az Erdélyi Magyar Szövetség községi képviselő-testületi tagja, lapunk megkeresésére elmondta: a petíciót 1022 személy látta el a kézjegyével, és tegnap át is adták a közúti infrastruktúra kezeléséért felelős országos társaság vezetőségének, illetve a közlekedési minisztériumban Sándor Gábor RMDSZ-es államtitkárnak. Emellett Cristian Ovidiu Cătălin Pistollal, a társaság vezérigazgatójával, valamint a beruházás megbízott felelősével is találkoztak. Mindkét tisztségviselő, illetve az államtitkár részéről azt a választ kapták: lehetséges, hogy az autópálya nyomvonala módosuljon, ha a helyi döntéshozók részéről létezik ilyen irányú akarat. Benkő Árpád szerint a társaság képviselői azt is hangsúlyozták, bármely autópálya építésénél a szabály az, hogy a helyi és megyei döntéshozók elvárásai, kérései alapján döntenek a nyomvonalról.

Benkő Árpád továbbá elmondta, szombatra falugyűlést hirdettek meg, amelyre meghívták Tamás Sándort, Kovászna Megye Tanácsának elnökét, Ráduly István prefektust, Sorin Grindeanu közlekedési minisztert, valamint az országos társaság regionális vezetőjét. Tegnapig Tamás Sándor, illetve a minisztérium részéről Sándor Gábor államtitkár jelezte, hogy részt vesz. A prefektúráról még nem érkezett válasz, amint azt sem tudni, hogy a társaság regionális igazgatóságát képviseli-e valaki a szombati gyűlésen.

Amint arról beszámoltunk, Illyefalva községben felháborodást váltott ki, hogy az autópálya a legújabb nyomvonalterv szerint keleti irányból haladna el a község települései mellett, egyrészt túl közel a lakóövezetekhez, másrészt jó minőségű termőföldeken és legelőkön, ami a helyi gazdálkodókat is rosszul érintené.

Az új nyomvonalra a megyei önkormányzat január végén kibocsátotta az urbanisztikai bizonylatot. Ezt követően a községben egy kezdeményező bizottság alakult, mások mellett Benkő Árpád részvételével, de tagja Fodor Imre polgármester is, és petíciót fogalmaztak meg, melyben kérik a község közigazgatási területén áthaladó nyomvonal módosítását, mivel a végsőnek bemutatott változat a helyieket az életminőség terén és gazdasági szempontból egya­ránt kifejezetten hátrányosan érinti. A petícióban kifogásolták azt is, hogy az új elképzelést előzőleg nem hozták a helyiek tudomására, így nem fogalmazhattak meg észrevételeket, aggályokat a tervvel kapcsolatban. A beadványt a prefektusi hivatalnak, a megyei önkormányzatnak, a szaktárcának, valamint az országos társaságnak címezték.

Tamás Sándor a beadvány kapcsán megkeresésünkre elmondta, a megyei önkormányzat még csak nem is megrendelője az autópályának, ezért a petíciót továbbítja az illetékes országos társaságnak. Azt is jelezte, hogy a beruházó kérésére a tervezési szakaszban a megyei tan

ács összehívta az érintett háromszéki városok és községek polgármestereit egyeztetésre. Az urbanisztikai bizonylatot azt követően állították ki, hogy a tervező és a beruházó az érintettek véleményét is figyelembe véve kialakította a végső nyomvonalat.

Amint arról az Agerpres hírügynökség beszámolt, az országos társaság múlt pénteken jelezte, hogy az új nyomvonal megállapítása előtt közvitára hívták az összes érintett háromszéki önkormányzat vezetőit, és a megyei tanácsét is. Utóbbitól azt is kérték, hogy összesítse a helyi önkormányzatok álláspontját. A társaság szerint egyetlen kifogás sem érkezett a módosításra nézve, így azt illetően sem, hogy az illyefalvi szakasz a község keleti részén halad el.



Másoknak sem tetszik az új nyomvonal

Az Illyefalva szomszédságában, Brassó megyében fekvő Vámoshíd lakóinak sem felel meg az új nyomvonal. Amint a ProTv által közzétettekből kiderül, a községben is aláírásgyűjtés indult, ott is petíciót fogalmaztak meg, melyet tegnap el is juttattak a minisztériumba. A beadványt 660-an írták alá az ezer lakos közül. A vámoshídiak szerint a sztráda miatt több új építésű házat le kellene bontani, illetve a közeli természetvédelmi területre is káros hatással lenne, ha a kifogásolt nyomvonal mentén épülne meg, a zaj- és környezetszennyezésről nem beszélve.

A szomszédos megyében nem csak a vámoshídiak elégedetlenek: Szászhermányban is aláírásgyűjtés indult. A helyiek szerint a kijelölt nyomvonalat tartva a községükben is házakat kell lebontani az autópálya kedvéért – a G4media portál által a bzb.ro alapján idézettek szerint félszáz nemrég épült ingatlanról van szó! –, illetve attól tartanak, hogy az Olt védőgátja is megsérülhet a munkálatok miatt. Múlt szombaton egy falugyűlésen is jelezték kifogásaikat a község polgármesterének.

A két község lakói továbbá azt is kifogásolják, hogy a helyi önkormányzati vezetők anélkül adták jóváhagyásukat az elképzelésre, hogy egyeztettek volna a helyi közösséggel, miután az országos társaság megbeszélésre hívta és bemutatta nekik az új nyomvonal tervét. A jóváhagyások alapján egyébként Brassó Megye Tanácsa is kibocsátotta az urbanisztikai bizonylatot a pályára. A ProTv-nek nyilatkozó vámoshídi elöljárók ugyanakkor látszólag már más véleményen vannak, mint korábban, több kifogást fogalmazva meg a nyomvonal kapcsán, és lépéseket is ígérve.