Őrizetbe vették az állatok gazdáját

Huszonnégy órás előzetes letartoztatást foganatosított pénteken a sepsiszentgyörgyi rendőrség az ellen a 41 éves férfi ellen, akit azzal gyanúsítanak, hogy kutyái kedden megtámadtak és súlyosan megsebesítettek egy 10 és fél éves gyermeket a megyeszékhelyi Farm utcában. A rendőrség, valamint a bíróság mellé rendelt ügyészség is több részlettel is szolgált a történtekkel kapcsolatban, egyebek mellett jelezve: a férfit gyanúsítottként kezelik, büntetőeljárás indult ellene testi sértés bűncselekménye gyanújával. A rendőrség munkatársai pénteken véradásra jelentkeztek az áldozat gyógyulása érdekében. A gyermek továbbra is a brassói gyermekkórházban fekszik súlyos állapotban, sajtóértesülések szerint további műtéti beavatkozásokat kell végrehajtani rajta.

Amint arról röviden beszámoltunk – tekintve, hogy a rendőrség a folyamatban lévő nyomozásra hivatkozva csak szűkszavú tájékoztatásra szorítkozott csütörtökön –, a gyermeket kedden érte a kutyatámadás a Farm utcában, közterületen. Szinte az egész testén összeharapták az állatok, előbb a Dr. Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórházba szállították, majd az alapvető ellátást követően a brassói gyermekkórházba vitték. András-Nagy Róbert kórházmenedzser lapunknak elmondta, a legsúlyosabb sebek a gyermek kezén voltak, ezek plasztikai sebészeti beavatkozást is igényeltek, ezért döntöttek a Brassóba történő átszállításáról.

A rendőrség és az ügyészség pénteken – az eset után három nappal – részletesebb tájékoztatással szolgált az esetről. Eszerint a kapitányság bűnügyi osztályát kedden kora délután értesítették arról, hogy egy 10 év körüli gyermeket, aki az iskolából hazafelé tartott, a Farm utcában egy magánháznál több kutya megtámadott. Az állatok több súlyos sebet is ejtettek a gyermeken. A nyomozás során azonosították a kutyák gazdáját, egy 41 éves férfit, akit pénteken bekísértek kihallgatásra a rendőrségre, illetve 24 órára őrizetbe vettek. Az ügyészségi tájékoztatás szerint a férfit gyanúsítottként kezelik – ezért is került sor az őrizetbe vételére. Tekintettel arra, hogy a részleges törvényszéki orvosi látlelet alapján az áldozat olyan sérüléseket szenvedett – a kezein, a lábain, has- és melltájékon –, melyek akár két hónapnál is hosszabb gyógyulási időt igényelnek (ha az állapota nem súlyosbodik), a férfi ellen testi sértés bűncselekménye gyanújával indult büntetőeljárás. (Korábban a gondatlanságból elkövetett testi sértés merült fel,). Ugyanakkor a férfit a veszélyes kutyák tartását szabályzó, 2002-ben elfogadott sürgősségi kormányrendelet előírásainak megszegése miatt is vizsgálják, ez esetben is bűncselekményről van szó.

Az ügyészség a nap folyamán jelezte, hogy a büntetőeljárás utóbbi kapcsán is elindult, a férfinak azért is felelnie kell, mivel nem tette meg a kellő óvintézkedéseket, hogy a felügyelete alatt álló állatok ne támadjanak emberre. A vádhatóság szerint a kutyák gazdája nem gondoskodott arról, hogy a törvény szerint veszélyesnek számító kutyái ne tudják elhagyni az udvart, azok szájkosár és póráz nélkül kijutottak az utcára, és megtámadták a gyereket. A hatóságok azt is jelezték, a szombati nap folyamán dönt a sepsiszentgyörgyi bíróság arról, hogy harminc napos vizsgálati fogságot rendelnek-e el a gyanúsított ellen.

A rendőrség több munkatársa egyébként pénteken felkereste a megyei vérközpontot, azzal céllal, hogy vért adjon az áldozat javára. Az elkövetkező napokban az akciót folytatják.