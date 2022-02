Szabálytalanságokat ­észleltek

Következő írásunk

Az elhúzódó járványhelyzet megnehezítette a Bod Péter Megyei Könyvtár működését is. Ennek ellenére Szonda Szabolcs, az intézmény vezetője úgy véli, nemcsak arra törekednek, hogy átvészeljék ezt az időszakot, hanem főként arra, hogy lehetőségeikből a legtöbbet hozzák ki. Továbbra is szeretnének minőségi szolgáltatást nyújtani, és büszkék arra, hogy a járvány nem korlátozta őket könyvállományuk folyamatos gondozásában, tavaly közel négyezer címmel bővült az immár 257 ezer dokumentumot számláló gyűjtemény. Idei terveit ismertetve lapunknak Szonda Szabolcs azt is kiemelte, eddigi rendezvényeik mellett – hagyományosan részt vállalnak a városnapok kulturális hete, illetve a pulzArt fesztivál lebonyolításában is – társszervezői lesznek a május végére tervezett SepsiBooknak, az első sepsiszentgyörgyi könyvvásárnak és kortárs irodalmi fesztiválnak is.