„Egy kevésbé sikerült időszak után vagyunk, ezúttal ráadásul az utóbbi évek legjobb csapatával játszunk. Kiváló együttes ellen lépünk pályára, amely tapasztalt és képzett játékosokat foglalkoztat. Igyekszünk saját magunkkal foglalkozni, a hozzáállásunkkal és az akarásunkkal nem lehet probléma. Azt gondolom, tökéletesen kell játszanunk ahhoz, hogy legyőzzük a címvédőt, hiszen a Kolozsvár ellen még a pontszerzés is nagyon nehéz. A CFR játékoskerete mennyiségileg és minőségileg is kiváló, emellett ellenfelünk a nemzetközi kupasorozatokban is jártas, úgy vélem, nem véletlenül nyerték meg sorozatban négyszer a bajnokságot. Az alapszakasz utolsó három mérkőzésén igyekszünk a lehető legtöbb pontot begyűjteni, tudjuk, hogy a Kolozsvár ellen minden szempontból a lehető legjobbat kell nyújtanunk” – mondta Cristiano Bergodi vezetőedző.

A 28. forduló programja: * ma: Aradi UTA–Academica Clinceni (17.30 óra), Universitatea Craiova–Chindia Târgoviște (20.30 óra) * szombat: Medgyesi Gázmetán–U Craiova (15 óra), Sepsi OSK–Kolozsvári CFR (17.30 óra), FC Rapid–FC Dinamo (20.30 óra) * vasárnap: FC Argeș–FC Voluntari (13 óra), FC Botoșani–Mioveni (15.30 óra), FCSB–FC Farul (21 óra).

Craiova ellen a döntőbe jutásért

Kisorsolták a Román Kupa elődöntőjének párosításait, a Sepsi OSK a címvédő Universitatea Craiova ellen küzdhet a fináléba jutásért, míg a másik párharcot az egyszeres kupagyőztes FC Voluntari és az FC Argeș vívja. Az elődöntőben oda- és visszavágó rendszerben játszanak. Az első mérkőzéseknek április 19. és 21. között a Sepsi OSK Aréna és az Anghel Iordănescu Stadion ad otthont, míg a visszavágókra május 10. és 12. között a Ion Oblemenco Stadionban és a Nicolae Dobrin Stadionban kerül sor. Mivel eltörölték az idegenben szerzett gólok előnyét, amennyiben a második mérkőzés végén döntetlen az összesített állás, kétszer 15 perces hosszabbítás lesz, majd ha a ráadásban is döntetlen marad, akkor büntetőpárbaj következik.