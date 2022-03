Az Európai Unió idén kiemelt figyelmet fordít a fiatalokra, és 2022-t az európai ifjúság évének jelölték: Unió-szerte az ifjúságot célzó programokat szerveznek, előtérbe helyezve a generációjukat érintő problémákat, prioritásokat. Cél az is, hogy a fiatalság az őket érintő kérdésekben részt vegyen a döntéshozatalban, illetve ezek előkészítésében is. A tematikus év kapcsán Sepsiszentgyörgy tegnap konferenciának adott otthont, azt megelőzően pedig Vargha Fruzsina alpolgármester, valamint Románia és Magyarország kormányainak ifjúsági államtitkára, illetve helyettes államtitkára az együttműködés lehetőségeiről, a célkitűzések megvalósításáról beszélt egy közös sajtótájékoztatón.

Románia és Magyarország is külön programokkal készül erre a tematikus évre, és mindkét ország célja az, hogy hangsúlyosabban fókuszáljanak a fiatalokra, szükségleteikre – hangzott el a városházán tartott találkozón. Vargha Fruzsina, Sepsiszentgyörgy alpolgármestere kifejtette, erre most nagy szükség is van, hiszen a járvány uralta két év fokozta az elszigetelődést, így most fontossá vált az ifjúsági közösségek újjáélesztése, újraszervezése. Jelezte, a két ország ifjúsági államtitkáraival korábban már egyeztettek arról, hogy milyen szerep juthat a megyeszékhelynek az együttműködésben, s emlékeztetett: Sepsiszentgyörgy a régió azon városa, ahonnan több új program elindult az előző időszakban, ahol új közpolitikákat is bevezettek, s vannak programok, melyeket környező települések igyekeznek átvenni. Reményét fejezte ki, hogy a megyeszékhely a fiatalokat érintő csereprogramok megvalósításában, a jó tapasztalatok gyakorlatba ültetésében, majd azok regionális, országos kiterjesztésében is részt vállalhat.

Kacsó-Doboly Izabella, a román kormány ifjúsági államtitkára örömét fejezte ki, hogy van olyan önkormányzat, amely számára fontosak a fiatalok, ahol nyitnak feléjük. Ismertette, a tárcánál egy új ifjúsági stratégián dolgoznak (megjelenése nyáron várható), s azt olyan tervekkel bővítik, melyek hosszú távon a fiatalokat szolgálják, ugyanakkor az önkormányzatokkal is konkrét programokat fejlesztenek ki. Szeretnénk, ha idén megjelenhetne az ifjúsági törvény is – tette hozzá, ebbe számos újítás is bekerült, most a szakbizottság asztalán van, s várhatóan nemsokára a plénum elé kerülhet. Rámutatott, ez a jogszabály arra törekszik, hogy megkönnyítse a fiatalok életét, például egyszerűsíti számukra a pályázati lehetőségeket. Az államtitkár kiemelte, az ifjúság évében különös figyelmet fordítanak a vidéken élő fiatalokra, számukra célirányos programokat dolgoznak ki, ugyanakkor kiemelten figyelnek a családokra is, a tárca e tekintetben figyelemmel követi a magyarországi jó példákat.

Újságírói kérdésre válaszolva Doboly Izabella elmondta, egyelőre két olyan projekt elindítását tervezik Sepsiszentgyörgyön, melyet országosan is kiterjesztenének. Ezek közül az egyik az ifjúsági parlament.

Rácz Zsófia, Magyarország kormányának fiatalokért felelős helyettes államtitkára a tematikus év célkitűzései, tervezett programjai mellett azokról az intézkedésekről, jó gyakorlatokról is beszélt, melyek a fiatalok életkezdését segítik Magyarországon. Példaként említette, hogy az állam bizonyos feltételek mellett megtéríti számukra a nyelv-, illetve a KRESZ-vizsga költségeit, január elsejétől pedig a 25 éven aluli munkavállaló fiatalok mentesülnek a személyi jövedelemadó befizetése alól. Elmondta azt is, fontosnak tartják a fiatalok közéletbe való bevonását, hogy merjenek feladatot vállalni, felszólalni, részt venni, akár a politikában is. Ennek kapcsán jelezte, az országos diáktanács hosszú évek óta sikeresen működik Magyarországon, az országos diákparlament pedig kétévente ülésezik az összes olyan döntéshozó részvételével, akik befolyásolhatják az ifjúságpolitikát. A Sepsiszentgyörggyel, az itt élő magyarsággal való együttműködés kapcsán kijelentette: nyitottak erre, akárcsak a támogatásra. Ha összefogunk, nagyon sokat ki tudunk hozni ebből az évből – fogalmazott.

Farkas András, a Pont Csoport stratégiai igazgatója egyebek mellett arról beszélt, ifjúsági kérdésekben Sepsiszentgyörgyön több éve jelentős lépések történtek, sikeresen működik a Com’ON Sepsi program, mely a fiatalok közösségi életben való részvételét ösztönzi. Ugyanakkor jó ideje dolgoznak azon, hogy a szentgyörgyi ifjúságot segítő, akcióra serkentő programok jobban működjenek, ennek ad keretet az iSepsi védjeegy. Megjegyezte azt is, hogy még idén megalakul az ifjúsági parlament, melyre az Erasmus+ program révén támogatást is szereztek. Ennek kapcsán Vargha Fruzsina jelezte, az ifjúsági parlamentre vonatkozó határozattervezeten már dolgoznak, és várhatóan a hónap végén kerül a megyeszékhely képviselő-testülete elé.