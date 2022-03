Nulla, egy, kettő – hol fizetünk, hol nem

Egy hónapja már, hogy új parkolási rend lépett életbe Sepsiszentgyörgy belvárosában: az önkormányzat létrehozta a nullás övezetet, ahol legtöbb két órát vesztegelhetnek az autók. A cél az volt, hogy az ügyintézni érkezők is találjanak parkolóhelyet a központban, eddig ugyanis legtöbbjét az ott dolgozók foglalták el munkaidőben, azaz épp akkor, amikor az emberek a különböző hivatalok – köztük a városháza – ajtaján kopogtattak, miután valahol távolabb sikerült megállítaniuk a személygépkocsijukat. A nullás övezet a gróf Mikó Imre utcára és az 1918. december 1. útnak a Sugás Áruháztól a Bodok Szálló romjáig tartó szakaszára terjed ki – majd elválik, hogy ez elég-e vagy sem.

A furcsaság az egyes övezet. Ezek azok a belvárosi utcák, ahol eddig is fizetni kellett a parkolásért, és e téren nincs semmi változás a szabályozásban (annyi volt, hogy a nevezett két utcát nullás övezetté minősítették) – feltűnő az, hogy vannak helyek a belvárosban, ahol még ingyen lehet parkolni, és olyan utcák, amelyek nem tartoznak szorosan a központhoz, de az ott megállított járművekért fizetni kell. Fizetős a Bánki Donát, Kriza János, Gödri Ferenc, Józef Bem, sőt, a Széna utca is (az evangélikus templom mögött), a köztük levő Ág, Sirülő, Tavaszi Sándor és Horgász utca azonban nem, ahogy a Lázár Mihály sem, pedig ott már csak kaputól kapuig kanyarogva lehet hajtani, mert mind a két szélén autók állnak. Az Erzsébet park körül fizetős a katolikus és az unitárius templom közötti parkoló, a fenti Gábor Áron utca és a Váradi József utca alsó része – a Brâncuși-iskolától a Mikóig tartó szakasz azonban nem az. Túloldalt az egész Kőrösi Csoma Sándor, a Templom utca, a Csíki utca belső része (a Templom utcai sarokig), az Olt utca belső része (a tűzoltóságtól a központig), és a Nicolae Bălcescu utcának az 1918. december 1. út és az Olt utca közötti szakasza fizetős, ugyanakkor ingyenes a parkolás a főtérről induló Kossuth Lajos utcában, a belőle elágazó Martinovics utcában, a Kút téren és a Konsza Samu utcában, ahol pedig szintén sokan parkolnak – a Kossuth utcában sokszor a buszmegálló beugrójába húzódnak a központból kifelé tartó gépkocsik, hogy a szembejövőket elengedjék, de a Konsza Samu utcában is gyakran kell szlalomozniuk a két irányba tartó sofőröknek –, és jóval közelebb vannak a központhoz, mint például a Templom utca. Hogy mi ebben a logika? Törhetjük a fejünket rajta, mikor ebben az egyes és nullás övezettel összefont „kettes” (ingyenes) belvárosi parkolóövezetben araszo­lunk vagy tolatunk egy fizetős parkolóhely felé…