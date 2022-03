Alternatívákat ­keresnek

A megbeszélést követő közös sajtótájékoztatón Iohannis elmondta, tárgyaltak a Bulgária és Görögország közötti gázvezeték gyors üzembe helyezésének fontosságáról is. „Mihelyt ez elkészül, rá lehet csatlakoztatni a már működő BRUA vezetékre, és ezzel működőképessé válhat ez a létfontosságú vertikális földgázfolyosó” – fejtette ki. Emlékeztetett, hogy Kiriákosz Micotákisz görög kormányfővel is beszélt erről, és van rá ígéret, hogy év végéig működőképessé válik a gázvezeték. „Akkor Bulgárián keresztül hozzá fogunk jutni a görög kikötőkbe érkező cseppfolyósított gázhoz” – mutatott rá, hozzátéve azonban, hogy Románia további alternatív gázellátási útvonalakat keres, és előrehaladott tárgyalásokat folytat több lehetséges forrással is. „Egyértelmű, hogy 2022 őszén Romániának olyan életképes alternatívákkal kell rendelkeznie, amelyek biztosítják az ország gázellátását a következő télre” – nyomatékosította Iohannis.