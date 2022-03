Szent György Napok: Minden napra egy-két színház

Az év legnagyobb híre, hogy Sepsiszentgyörgyön a kultúráért is sorba állnak az emberek: az idei Szent György Napok nyitó hangversenyét adó 100 Tagú Cigányzenekar két fellépésére 4306 jegyet adtak el – jelentette be Antal Árpád polgármester kedden azon a sajtótájékoztatón, amelyen a kulturális hét kínálatát ismertették.

Már azt a részét, ami megvan, az idő rövidsége miatt ugyanis még nem sikerült mindent véglegesíteni. A járvány előtti években a városünnepet gyakorlatilag egy éven keresztül szervezték (ahogy lejárt, már fogtak is neki a következőnek), idén azonban csak néhány hét áll rendelkezésre, mert nem lehetett tudni, hogyan alakul a járvány és mekkora lazítások lesznek, de a szervezők mindig több forgatókönyvvel dolgoztak – magyarázta, kifejezve reményét, hogy a helybeliek és a vendégek is jól fogják érezni magukat. Hozzátette: szükség van az ilyen rendezvényekre, mert „elvonási tüneteink vannak”, hiányzik a közösség, az együttlét mindenkinek.

A kulturális hét április 23-án, a 100 Tagú Cigányzenekarral rajtol az Arénában, és táncházzal zárul 30-ára virradólag – közölte Vargha Fruzsina alpolgármester. Közben minden nap lesz színházi előadás, filmvetítés, kiállítás, könyvbemutató, bábszínház és más gyermek- és ifjúsági műsor – az Erdélyi Művészeti Központ és a Magma is szervez foglalkozásokat –, illetve klasszikus muzsika is. Jönnek vendégszerepelni marosvásárhelyi, csíkszeredai, kolozsvári, nagyváradi, aradi és gyulai előadók, és nyilván helybeli művészeknek is tapsolhatunk. Jegyeket két előadásra már hétfőtől lehet vásárolni, a többire legkésőbb április elsejétől. A diákok, a nyugdíjasok és a nagycsaládosok 50 százalékos kedvezményre jogosultak, ezt azonban csak élőben, a színházi jegyirodánál tudják érvényesíteni, az online jegyvásárlásnál (az eventim.ro oldalon) nem. A teljes árú színházi belépők ára fejenként 30 lej lesz a vendégelőadásokra, 20–25 lej a helyi produkciókra, 10 lej a bábelőadásokra, a klasszikus koncertre pedig 40 lej.

Magát a kínálatot Erdély András, a városnapok szóvivője ismertette: április 24-én, vasárnap a Krisztus Király-templomban 8 Seasons 1 World (8 évad 1 világ) címmel lesz Antonio Vivaldi és Astor Piazzola műveiből összeállított hangverseny, amelyen nagyváradi, aradi, kolozsvári és marosvásárhelyi zenészek is muzsikálnak Artur Kaganovsky egyesült államokbeli hegedűművész és a Kaganovsky Virtuózok zenekar mellett, Cézár Álvarez világhírű spanyol karmester irányításával. Ugyanazon a napon a színházban a marosvásárhelyi Yorick Stúdió a Lázadni veletek akartam című, díjazott előadását mutatja be. Hétfőn, április 25-én a Csíki Játékszín a Valahol Európában musicallel vendégszerepel az Arénában, a színház nagytermében a Gyulai Várszínház a Karády zárkája monodrámával, a kamarateremben pedig a Tamási Áron Színház társulata a Zakariás Zalán által rendezett Kártyások darabbal. Kedden a marosvásárhelyi Nemzeti Színház Tompa Miklós Társulata az Egy római tragédia című zenés vígjátékkal lép fel, a sepsiszentgyörgyi M Studio bemutatja A lecke című előadást a Háromszék Táncstúdióban, az unitárius templomban pedig az Evilági zenekar Kortárs koncertjére kerül sor. Szerdán a Gyulai Várszínház erdélyi származású művésznője, Szilágyi Enikő a Jászai Mari naplójából építkező Mi lennék nélküled? monodrámával tart tükröt a jelen kulturális életének, csütörtökön a helybeli Andrei Mureșanu Színház egy performance-installációval főként a fiatalokat próbálja megszólítani – az #acedesiguranță@TikTok a főtéren és a világhálón lesz látható –, pénteken a kolozsvári Magic Puppet A románok történelme dióhéjban zenés-bábos-szatirikus előadást, a Háromszék Táncegyüttes pedig – a tánc világnapja alkalmából – az Átöltözést mutatja be.

Bábszínház is lesz, és nem csak gyermekeknek: Péter Orsolya elmondása szerint a Szent György-legendát és a Benedek Elek Feketeország meséjét feldolgozó bábjátékokat kétszer is játssza majd a Cimborák Bábszínház, és a már rendszeres vendégként érkező pécsi MárkusZínház is két előadást hoz, az Egyszer voltam címűt egyéves kortól felfelé ajánlják (nyilván a szülőknek, nagyszülőknek is), a Grand Hotel című Rejtő Jenő-feldolgozást pedig 18 éven felülieknek; ezt is kétszer tűzik műsorra, 27-én és 28-án. És lesz egy 14 éven felülieknek szóló produkció is, a zsámbéki Fabók Mancsi bábszínháza Mikszáth Kálmán A fekete kakas történetét mutatja be ugyancsak kétszer, 25-én és 26-án. A Cimborák Bábszínház vezetője emlékeztetett: 2014 óta szervezik a városnapi bábszínházas programokat, 2019-ben pedig egy nagyobb játékot is összehoztak, amikor Szent György lovag a városlakók segítségével legyőzte a sárkányt, de bármennyire szeretnék, az idén nem tudják ezt megismételni, jövőre azonban megpróbálnak újra kigondolni valamit.

A vásári hétvége programjáról, a nagyszínpadi fellépőkről még nem árultak el semmit a szervezők, de az érdeklődők figyelmébe ajánlották a szentgyorgynapok.ro honlapot, amely a következő időszakban gyakran fog frissülni a városünnepre vonatkozó hírekkel.