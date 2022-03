A MiKórus Budapesten

Az iskolalátogatásra csütörtökön, pénteken és hétfőn került sor. Március 3-án, csütörtök délután az iskola színjátszó köre fogadott minket, amelynek tagjai egy Szent Angélá-s végzős diák által írt és rendezett előadást mutattak be nekünk. A szereplést követő beszélgetésen betekintést nyerhettünk a kulisszatitkokba és az ottani diákéletbe. A péntek reggel az igazgató úr előadásával kezdődött, aki beavatott a vendéglátó intézmény szokásaiba, mesélt a magyarországi oktatási rendszerről, érettségiről. Pénteken és hétfőn kisebb csoportokra oszolva tanórákat látogattunk, beülhettünk angol-, német-, olasz-, magyar-, fizika- és történelemórákra, néhányon aktívan részt is vettünk. A hétfő reggel szentmisével kezdődött, amelyet a hetedikes énektagozatos tanulók zenei kísérete tett ünnepélyesebbé. A szertartás után az iskola zenetanára mutatta be nekünk a Budapest Országúti Szent István első vértanú templom orgonáját. Nemcsak a budapesti diákok vártak minket műsorral, mi is bemutattuk nekik a Haza a magasban, haza a mélyben című zenés irodalmi előadást, melyet Dobra Judit és Tókos Ibolya magyar szakos tanárnők állítottak össze. Ezt utolsó nap adtuk elő, megköszönve a fogadtatást, abban a reményben, hogy nemsokára mi lehetünk a házigazdák, tovább ápolva a két iskola közötti kapcsolatot.

Az iskolák közötti tapasztalatcserén kívül rengeteg kulturális élményben volt részünk. Minden este előadáson vettünk részt Budapest híres színházaiban, napközben pedig múzeumokat látogattunk, a város látványosságait néztük meg. Pénteken a nemrég nyílt Magyar Zene Házában tartottak nekünk interaktív foglalkozást, megtekinthettük a Március idusa című időszakos kiállítást is. Este a Müpában a Giselle-t néztük meg a Győri Ba­lett előadásában. Szombaton a kórus egy része a Fővárosi Nagycirkuszban járt, néhány diák kis kitérővel részt vett Nagyváradon egy matematikaversenyen, majd este a Vígszínházban egyesültünk, ahol a Szerelmek városa volt műsoron. Vasárnap délelőtt az Országházban vezettek körbe, amelynek lépcsőjén elénekeltük a Boldogasszony Anyánk című éneket. Ezután kettéoszolva a Terror Házát és a Szépművészeti Múzeumot látogattuk meg. Rövid pihenő után indultunk a Madách Színházba, ahol a világhírű Macskák című musicalt néztük meg. Hétfő este a program megkoronázásaként az Operettszínházba mentünk, ahol a Hegedűs a háztetőn című előadásra szólt a jegyünk.

A program során más maradandó élményekben is részesülhettünk, a kórus is összeszokottabb közösséggé vált, a március 8-ai hazautazáskor a fiúk nőnap alkalmából egy-egy szál rózsával és csokival leptek meg minket.

Köszönjük Dobra Judit, dr. Krecht Gyöngyvér Mária, Kubánda Miklós és Tókos Ibolya tanároknak, hogy elkísértek erre a tartalmas utazásra! Nagyon hálásak vagyunk a rengeteg élményért!

Miklós Janka