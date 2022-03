Javában zajlik az ifjúsági program

Az elmúlt közel egy év igazán mozgalmas volt a Turul Iroda számára. Sepsiszentgyörgyről, Kézdivásárhelyről és Kovásznáról összesen 12 új mentor csatlakozott a csapathoz, akik hosszú felkészítő folyamaton mentek át, ahol bővebb betekintést nyertek a #youthfocus projekt felépítésébe és működésébe, ugyanakkor a program sikeres lebonyolításához nélkülözhetetlen tudásra tettek szert, valamint a műhelymunkákon egymással is megismerkedtek.

A #youthfocus programban aktívan tevékenykedő önkéntesek száma a három háromszéki városban összesen 35, akikhez 80 diák csatlakozott a sepsiszentgyörgyi, kézdivásár­helyi és kovásznai középiskolákból. A fiatalok elkezdték a #youthfocus alapjául szolgáló The Duke of Edin­burgh’s International Award (DOFE) program szellemi, önkéntes és sporttevékenységeit. A sepsiszentgyörgyi csapat már részt is vett az első bevezető túrán, a fiatalok felnőtt túrázók felügyeletével a Bodoki-hegységben kirándultak.

A projekt része egy szervezetfejlesztési folyamat is, amelynek eredményeként az egyesületen belül elkezdődött egy jobb menedzsmentstruktúra kialakítása, amely hosszú távon segíti a szervezet zökkenőmentes működését. A fejlesztés része egy fenntarthatósági folyamat kidolgozása is, amelynek célja különböző adománygyűjtő kampányok révén az egyesület anyagi fenntarthatóságának a biztosítása. Erre a felkészülés elkezdődött.

A projektet a Turulmadár Egyesület az izlandi SEEDS – SEE beyonDborderS egyesülettel, a sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Kollégiummal, a Berde Áron Közgazdasági és Közigazgatási Szakközépiskolával, a kovásznai Kőrösi Csoma Sándor Líceummal és a kézdivásárhelyi Pro Pectus Egyesülettel közösen valósítja meg, a Romániai Active Citizens Fund program – Norvégia, Liechtenstein és Izland 2014–2021-es Norvég Alap és EGT Alap pénzügyi támogatásával. A projekt célja a közösségi részvétel növelése, valamint az állampolgári és vezetői készségek fejlesztése 24 hónapon keresztül, Kovászna megye 3 helységében (Sepsiszentgyörgy, Kovászna, Kézdivásárhely) 75 fiatal körében, különböző oktatási és tudatossági tevékenységekbe való bevonás révén.

Az Active Citizens Fund Romania programot az EGT Alap 2014–2021 finanszírozza. A támogatások általános célja a gazdasági és társadalmi egyenlőtlenségek csökkentése, a 15 kedvezményezett és a három adományozó állam (Izland, Liechtenstein, Norvégia) közötti kétoldalú kapcsolatok megerősítése. Az Active Citizens Fund Romania célja a civil társadalom és az aktív állampolgárság megerősítése, valamint a kiszolgáltatott csoportok kapacitásának növelése. A program 46 millió euró összköltségvetéssel a civil társadalmi szektor hosszú távú fenntarthatóságának és kapacitásának fejlesztését tűzte ki célul, fokozva szerepét a demokratikus részvétel, az aktív állampolgárság és az emberi jogok előmozdításában, miközben megerősíti az Izland, Liechtenstein és Norvégia adományozó államokkal fenntartott kétoldalú kapcsolatokat. További információ az Active Citizens Fund Romania programról az activecitizensfund.ro oldalon található. A Norvég és EGT Alap támogatásairól több információ az eeagrants.ro oldalon olvasható.

Turulmadár iroda