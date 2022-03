Miklóssi Szabó István: Király László dicsérete

Király László idén, 78 éves korában kapta meg a Kossuth-díjat, ami e sorok íróját mérhetetlen csodálkozással, értetlenséggel töltötte el: miért, még nem volt neki? Hiszen munkássága, jelenléte az irodalomban mind költőként, mind íróként, szerkesztőként, fordítóként rég feljogosította e díjra. Amikor fiának, Király Farkasnak (másik fia Király Zoltán) gratuláltam a rangos kitüntetésért, és kifejeztem értetlenségemet, elmondta, sokan azt hitték, édesapja rég kitüntetettje már a díjnak. Mosolyogtam: lám-lám, a köztudat már rég kitüntette Király Lászlót, a hivataliaknak csak elismerniük kellett azt.

A Maros megyei Sóváradon született 1943. november 19-én. Apja tanító volt, a citera szerelmese (szabad idejében készített is citerákat), s úgy oltotta bele a transzilvanizmus szellemiségét, hogy a rengeteget olvasó fiú jóformán észre sem vette. „Soha nem szabta meg, mit olvassak – vallotta később a költő –, mindössze Kós Károly Varjú nemzetség regényét nyomta a kezembe, hogy azt mindenkinek kötelező elolvasni.”

Iskolái elvégzése (Nyárádgálfalva, Csíkfalva, Sóvárad) után Kolozsvárra kerül, ahol 1966-ban végez a Babeş–Bolyai Tudományegyetem orosz–magyar szakán. 19 éves, amikor az Utunk közli verseit, 1967-ben pedig Vadásztánc címmel jelentkezik első kötetével a Forrás sorozatban. Líráját egyaránt jellemzik az urbánus és népi elemek, de befolyásolja az orosz és amerikai irodalom is (főként a Sztálin halála utáni szerzők; egyszer meg is rótta a kommunista párt bizottsága, hogy miért olvas olyan sok orosz irodalmat). Hatalmas olvasottsága visszaköszön alkotásaiban, fokozatosan építi be költői világába a magyar és az egyetemes történelem alakjait, de irodalmi mesterei is visszaköszönnek írásaiban (József Attila, Kassák Lajos, Arany János, Petőfi Sándor – felsorolni is nehéz). Második kötetével 1968-ban jelentkezik Rendhagyó délután címmel. 1970-ben megjelenik a Ballada a fáradt asszonyokról című harmadik kötete, melyben hatalmas érésről tesz tanúságot. Ugyanebben az évben A Santa Maria makettje című novelláskötete is napvilágot lát. Király László prózája egyenértékű verseivel, talán ennek is elismerése, hogy 1970-ben megkapja a Romániai Írók Szövetségének díját.

Az 1972-es évet akár vízválasztónak is nevezhetjük a szerző életében: megjelenik a Kék farkasok regénye, mely mind a mai napig alighanem a legismertebb műve. Cs. Nagy Ibolya irodalomtörténész így ír a műről: „A mű főalakja, Kis Harai Mihály az egyetemről való kirúgása, a kiúttalanságérzet, az alkotói útkeresés, a szerelmi csalódottság szorításában, önmaga újjáépítését, lelki megerősödését remélve tér haza a falujába. Célja, terve, elképzelése, hogy kifaggassa a múltat, hogy fontos, de mégis homály fedte részletekről, történetekről tépje le a feledés fátylát. Ám a megértés etikai felelősségével feladata csak az ítélet nélküli értelmezés lehet. A regénybeli hídon, mely a főhős vízióinak tárgyi főszereplője, nem a bíró előtt lépdelnek el a falu lakói, hanem ki-ki a maga lelkiismerete előtt. Kis Harai Mihály csak kérdez, a híd kényszerít vallomástételre mindenkit: arról a korszakról, családi, személyes tragédiák idejéről, az ötvenes évekbeli társadalmi építkezés hibáiról, a politikai vezérlésnek a parasztságot nyomorító mindenhatóságáról, melyet közvetlen vagy közvetett élményként Kis Harai is jól ismer.”

Műfordítóként 1975-ben jelentkezik, Eugen Jebelea­nu, Ion Vinea, Geo Bogza, Ioan Flora, Cezar Baltag, Daniela Crăsnaru, Lucian Blaga stb. műveit ülteti át magyar nyelvre.

Mindmáig harmincnál is több kötete jelent meg. Elismeréseit felsorolni is nehéz, a legrangosabbak közülük: 1981 – a Román Akadémia díja, 1997 – József Attila-díj, 2011 – a Magyar Köztársasági Érdemrend lovagkeresztje, 2016 – Magyarország Babérkoszorúja díj és idén, 2022-ben a Kossuth-díj.

Hadd zárjuk e rövid laudációt a szerző ugyancsak elgondolkodtató soraival: „Szidjátok költőiteket mert nem mondják ki. / Mert kimondják. / Mert hallgatnak. / Mert kéretlenül beszélnek helyettetek. / Rendezzétek be a Költők Múzeumát.”