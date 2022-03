De a többieknek sem kell búsulniuk, nem, mert ad majd palackozott gázt Amerika, és mivel a gazdasági szankciók, amit az oroszok ellen vetettek be, legkevésbé érintik őket, biztosan ingyen vagy legalábbis igen olcsón fogják küldeni. Kőolajat majd hozhatnak tankhajókkal az arab országokból.

Azt is jósolják, hogy a gabonafélék ára meredeken emelkedik, mert a világ legnagyobb exportőrei az oroszok és az ukránok. Az oroszoktól nem vesznek gabonát, az ukránok meg nem tudnak vetni, mert az orosz tankok lánctalpai ugyan szorgalmasan szántják az ukrán földeket, de nem visznek magukkal tárcsát, boronát és vetőgépet, csak katonáik vetődnek el, ha lőnek az ukránok. Ez azt jelenti, hogy drágulni fog a kenyér, de a mondás szerint, melyet Marie Antoinette francia királynőnek (1755–1793) tulajdonítanak: ha a szegényeknek nem telik kenyérre, akkor inkább egyenek kalácsot. A kenyér sokak szerint amúgy sem egészséges, sajnos nem eszünk elég zöldséget és gyümölcsöt. Pedig zöldséggel éppen eleget etetnek a világ politikusai, a gyümölcs meg, mint a banán, narancs, a melegebb égövön terem és ott nincs háború.

Különben elnökünk, Iohannis is igen optimista, és megmondta, nem kell tartanunk attól, hogy Románia számára jelentős gondot okozna az esetleges élelmiszerhiány. (Esetleg csak Románia lakosságának?) Azzal is megnyugtatott: semmi jele, hogy Moszkva más országokat is megtámadna.

Minden optimista hozzáállástól függetlenül Európában fontos lett a fegyverimportálás. Így azzal vigasztalhatjuk magunkat, hogy vannak olyanok, akiknek a háborúból is van némi hasznuk. Szállítják a fegyvereket Ukrajnának is, de nem mind a legmodernebbeket, mert azokat az ukránok, akik az orosz hadiipar termékein nőttek fel, nem tudnák használni. Így legalább elfogynak a régiek, amelyek amúgy is kimennének garanciából és divatból. Most újra szárnyalhat a hadiipar, és még pusztítóbb fegyvereket gyárthatnak.

A fegyverexport rangsorában első az Egyesült Államok, övék az exportpiac 39 százaléka. Oroszország a második 19 százalékkal, de ez most tovább csökken, hisz maguk használják az általuk gyártott fegyvereket. Franciaország a harmadik 11 százalékkal, Kína a negyedik (4,6 százalék), Németország az ötödik (4,5 százalék).

Nem csoda, ha Amerika ilyen jó fegyvergyártásban, mert rossz nyelvek szerint ott az nyeri meg az elnökválasztást, akit a fegyvergyártók akarnak. Annak idején, mikor Donald Trump nyert, rögtön elment Szaúd-Arábiába, és eladott 110 milliárd dollárra fegyvert, biztosan hálából. De Iohannisnak is adott négymilliárd dollárért egy baseballsapkát s valami fegyvereket. Trump állandóan azt követelte, hogy minden ország növelje honvédelemre szánt kiadásait a nemzeti jövedelem (GDP) két százalékára. Most Joe Biden, az új elnök is le tudja róni háláját a fegyvergyártó cégeknek, mert fegyvereket rendel adófizetői pénzéből. Az Egyesült Államok különben huszonötször költ többet katonai célokra, mint Oroszország. Most éppen egy 6,4 milliárd dolláros keretet szorgalmaz az ukránoknak szánt „védelmi segítség” beszerzésére. A fegyverkonszernek részvényei az egekbe emelkedtek, és a bankok annyi pénzt adnak, amennyi fegyverkezésre kell. Úgy látszik, a fukar bankárok jó üzletet látnak benne.

A fegyvergyártást szorgalmazók azt állítják, hogy a hadiipar hozzájárul a tudomány fejlesztéséhez, ami aztán növeli az életszínvonalat is. Azt senki nem nézi, hogy majd hány emberi életet oltanak ki fejlesztéseikkel. Németország 100 milliárd eurót szán fegyverkezési programra. (Csak nehogy a végén egy újabb Hitler kerüljön hatalomra ott is, mint Oroszországban.)

A fegyverkezési versenynek hála, tovább nőhet az atombombák száma is. Sajnos a Föld teljes szárazföldi területének elpusztításához (Mike Pearl A nap, amikor megtörténhet című könyvében írja) nem lenne elég a meglévő atombombák felrobbantása, hanem kb. 16 ezer darab kellene hozzá. Ha ilyen szépen fokozódik a fegyverkezési hajsza, nemsokára túl is szárnyalhatjuk ezt, és így biztosra lehet menni a Föld elpusztításában.