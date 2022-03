Reformgazdálkodás – avagy salátatermesztés bárhol /X/

Egyszerű termelés egész évben

Salátát már gyakorlatilag januártól nevelhetünk magról keltetve konyhánk ablakában. Az első magoncok előbújását követően rövidesen friss saláta kerülhet a tányérunkra. Olyan bioélelmiszer, amiért egy-egy üzletben borsos árat elkérnének. Tavasztól pedig akár kertünkben, akár erkélyünkön, virágládákban nagyobb mennyiséget is termelhetünk.

Bőséges fajtaválaszték

Számtalan különféle fajtájú saláta közül válogathatunk. A legtöbb nagyáruház kínálatában rengeteg fajtához találhatunk magokat. Az Alza oldalán például kevésbé elterjedt magokat is fellelhetünk, úgy, mint a jégsaláta. A tépősalátától kezdve a fejes vagy épp a csíráztatni való salátákig rendkívül széles választékkal találkozhatunk. Ha eddig nem is rajongtunk volna egy-egy salátáért, biztosan találunk majd némi keresgélés után ízlésünkhöz passzoló fajtát. Ráadásul a különböző fajtának eltérő lehet az ültetési időszaka, ezért gyakorlatilag egész évben friss salátát termelhetünk felmagzás nélkül.

Látványos dekornövények

A saláták családja különösen szép növényekkel is büszkélkedhet. Kiváló díszítői lehetnek tehát teraszunknak vagy erkélyünknek – mindamellett, hogy rendkívül táplálóak is. A különféle fajták számtalan színben pompázhatnak. Nem csupán zöld, de sárgás vagy bordó színek is akadnak a különféle salátafajok között. A levelek formája és mintázata szintén rendkívül sokszínű lehet az eltérő fajták esetében. Egy különleges salátákból álló kompozíció tehát nem csupán egészséges, de kifejezetten mutatós is. Jól láthatjuk tehát, hogy nem csupán a nagyobb kertekben érdemes salátát termelnünk, hiszen nem csak finom ételt, de egyben dísznövényeket is nevelünk általuk. A kitartó munka meghozza gyümölcsét – pontosabban salátáját. (X)