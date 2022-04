A helyi idő szerint este hét órás urnazáráskor 68,96 százalékos volt a részvétel a magyarországi parlamenti választásokon, a párhuzamosan tartott gyermekvédelmi népszavazáson valamelyest kevesebben 65,99 százaléknyian nyilvánítottak véleményt.

A szavazatok 87,85 százalékos feldolgozottságánál egyértelműen látszott, a Fidesz–KDNP szövetségnek ismét kétharmados többsége lesz a magyar Országgyűlésben, a részeredmények szerint 135 képviselői hely övék a 199 fős parlamentben. Az Együtt Magyarországért szövetség várhatóan 57 helyet tudhat magáénak, és úgy tűnik, bejut a Jobbikból kivált Mi hazánk is hét fővel.

A szív győzelme

Orbán Viktor a szavazatok kétharmadának összesítése után, romániai idő szerint éjfél előtt negyed órával állt színpadra, a Fidesz eredményváró buliján, a Bálnában.

„Hatalmas győzelmet arattunk” – kezdte beszédét – „Akkora győzelmet, hogy Brüsszelben is látják.”

A kormányfő mindenkinek megköszönte támogatását és munkáját. Külön köszöntötte a határon túli magyarokat és megköszönte segítségüket, mert „így újabb esélyt kaptunk, hogy segíthessünk nekik”. A kárpátaljai magyarokat arról biztosította, hogy számíthatnak az anyaországra.

Mindent megtesznek annak érdekében, hogy megszolgálják a bizalmat – mondatta.

„A ma estével a győzelem szinte minden lehetőségét kimerítettük” – jelentette ki. Orbán Viktor felsorolta, hogy a régi kétfordulós választási rendszerben is győztek, 2014-ben, amikor az ellenzék egyesével állt ki, 2018-ban, amikor részlegesen összefogtak és most is, hogy teljesen összeálltak ellenük.

„A ma este a szív győzelme, azért győztünk, mert van egy közös szenvedélyünk: Magyarország” – hangsúlyozta Orbán, aki beszélt arról is, hogy óriási nemzetközi hálózat mozdult meg ellenük, de sikertelenül.

Orbán Viktor elmondta: „Nem engedtük, hogy a kudarcos múlt visszatérjen, megvédtük a békét és a biztonságot és Magyarország függetlenségét. Arra is emlékeztetett, hogy nemcsak ellenfeleink vannak a nemzetközi térben, hanem barátaink is, akik segítették őket. „Ez az ő győzelmük is, és az egész világ láthatta, hogy a kereszténydemokrata, konzervatív-polgári és a hazafias politika győzött. Ezt üzenjük Európának, ez nem a múlt, hanem a jövő”.

„A Jóisten mindannyiunk fölött, Magyarország mindenek előtt! Hajrá Magyarország, hajrá magyarok!” – zárta beszédét Orbán Viktor.

Nem a tisztesség, a propaganda nyert

Nem sokkal éjfél után lépett a mikronfok elé Márki-Zay Péter, az ellenzék miniszterelnök-jelöltje: „Ugyanúgy le vagyok taglózva, mint mindenki más. Nem akarom titkolni a csalódottságomat, a szomorúságomat, soha nem gondoltuk volna, hogy ez lesz az eredmény”. Márki-Zay nemcsak a kormányfői tisztséget nem nyerte el, de saját egyéni választókörzetében is alulmaradt Lázár Jánossal szemben, aki több mint hatezerrel kapott több szavazatot nála. Márki-Zay mögé a színpadra családtagjai vonultak fel, egyetlen ellenzéki politikust sem lehetett látni.

„Tudtuk előre, hogy ez egy rendkívüli küzdelem lesz. Nincs Magyarországon demokrácia” – mondotta, és hozzátette: elismeri a Fidesz győzelmét, de nem tartja szabadnak a választásokat, nem a tisztesség, a becsület, hanem a propaganda nyert.

Elmondta, egy tisztességes Magyarországban hisz, ezt a küzdelmet soha nem adja föl. Azzal a tiszta lelkiismerettel tér haza, hogy mindent megtettek, és ezt meg is köszönte mindenkinek.