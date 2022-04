Könyvbemutató ♦ Puskás Attila Leporolt írások című kötetét ma 17 órától mutatják be Sepsiszentgyörgyön a Bod Péter Megyei Könyvtár Gábor Áron Termében. Közreműködik Ferencz Csaba. A könyvbemutatón a szerző korábbi, Utak és ösvények című kötetét is meg lehet vásárolni. ♦ Czilli Aranka kovásznai költőnő Késsel és villával című új verseskötetét (Irodalmi Jelen Kiadó, Budapest – Arad, 2022) a brassói Reménység Házában április 7-én 18 órától a magyar költészet napja (április 11.) rendezvényeinek keretében mutatják be. A szerző beszélgetőtársa Szebeni Zsuzsanna.

Tortoma Önképzőkör

Baróton a városi művelődési ház Bodosi Dániel Termében ma 19 órától Idegenvezetés, turizmus Erdővidéken címmel beszélgetésre kerül sor az idegenvezetés kulisszatitkairól. Meghívottak: Kovács-Varga Szidónia idegenvezető (Barót) és Karácsony-Szakács Enikő idegenvezető (Sepsiszentgyörgy). Házigazda: Lakatos Csilla muzeológus.

Színház

TAMÁSI ÁRON SZÍNHÁZ. A sepsiszentgyörgyi színház a nagyteremben ma 18 órától Örkény István: Tóték előadását játssza (rendező: Bocsárdi László). A társulat április 5-én, az író születésének 110. évfordulóján Örkény István emléke előtt tiszteleg.

UDVARTÉR TEÁTRUM. A kézdivásárhelyi színház a Vigadó Művelődési Ház nagytermében ma 13, illetve 19 órától Love me című elő­adását játssza (rendező: Tóth Árpád). Jegyár: 25/20 lej, helyfoglalás a 0267 360 179-es telefonon.

M STUDIO. A sepsiszentgyörgyi mozgásszínház a Háromszék Táncstúdióban április 6-án, szerdán 19 órától Pappa mia! (rendező-koreográfus: Fehér Ferenc), április 8-án, pénteken 19 órától Are we human or are we dancers? (koreográfus: Ioana Marchidan) című előadását játssza.

JEGYEK. A sepsiszentgyörgyi előadásokra jegyek a biletmaster.ro oldalon, a városi szervezőirodában vagy előadás előtt a helyszínen kaphatók.

Bábszínház

A CIMBORÁK BÁBSZÍNHÁZ Részeg halottakat nem szolgálunk ki! című kirakat-előadását ma 20.07 és 21.13 órától játssza Sepsiszentgyörgyön. A Tamási Áron Színház kirakata előtt felszerelt nézőtéren a helyek száma korlátozott, jegyet foglalni a 0755 335 400-as telefonszámon lehet Csüdöm Eszternél. A jegy ára 10 lej. Ajánlott életkor: 14+.

Mozi

A sepsiszentgyörgyi Művész mozi műsorán ma: 16.30-tól Katonadolog (magyarul beszélő) és Sonic, a sündisznó 2. (románul beszélő), 18.30-tól Mama (román feliratos), 18.45-től Külön falka (román feliratos), 20.30-tól Párhuzamos anyák (román feliratos), 20.45-től Morbius (román feliratos). Pénztárnyitvatartás és telefonos helyfoglalás 10–13 és 15–21 óráig; telefon: 0787 526 102. Honlap: arta.cityplex.ro

Zene

KAMARAZENE-HANGVER­SENY. Ma 18 órától rendkívüli kamarazene-hangversenyt tartanak Sep­siszentgyörgyön az Árkosi Kulturális Központban. Fellép: Dávid-Kacsó Soma (cselló) és Andra Mărgineanu (zongora), a Bukaresti Zeneakadémia diákja és doktorandusza. Műsoron: Gaspar Cassado: Csellószvit; Ludwig van Beethoven: 3. Á-dúr szoná­ta csellóra és zongorára, op. 69; Szergej Rahmanyinov: Vocalise; Gabriel Faure: Papillon; David Popper: Magyar rapszódia. A jegy ára 20 lej.

GITÁRKONCERT. Április 7-én, csütörtökön 18 órától az Árkosi Kulturális Központban rendkívüli gitárkoncertre kerül sor. Fellép az Alexandra Petrișor és Dragoș Horghidan alkotta Duo Ki­tharsis. Egy jegy ára 20 lej. A helyek száma korlátozott, a jegyeket előre is meg lehet vásárolni a központ székhelyén (Olt utca 6. szám) naponta 9–15 óráig (telefon: 0267 373 651).

Hitvilág

VÁRTEMPLOMI MESEDÉLUTÁN. A sepsiszentgyörgyi református vártemplomi egyházközségben ma 17 órától Mesés madarak címmel Csáki-Bartha Zonga múzeumpedagógus tart mesedélutánt.

TÁMOGATÓCSOPORT. Szenvedélybetegeket és hozzátartozóikat várják ma 18 és 20 óra között Sepsiszentgyörgyön a szemerjai református egyházközség könyvtártermébe

A MÁRIA RÁDIÓ ÖNKÉNTESEINEK TALÁLKOZÓJA. Szerdán 13.30-kor Kézdivásárhelyen a Boldog Özséb-plébánián, 16.30-kor Sepsiszentgyörgyön a Szent József-plébánián levő stúdióban várják a Mária Rádió önkénteseit egy kötetlen együttlétre, beszélgetésre.

NAGYBÖJTI LELKIGYAKORLAT. Április 5–7. között 18 órától Kézdivásárhelyen a Boldog Özséb-templomban a húsvéti triduumot Balla Imre marosvásárhelyi segédlelkész vezeti.

Megjelent

A hölgyeket köszönti az Erdélyi Gyopár friss lapszáma, ilyenkor, tavasz idején az EKE tagszervezetei nőnapi túrákat szerveznek. Teremtmény és teremtett világ szépségét igyekszik felfedezni az ekések társasága, mely nyitott, befogadó, másokat is szívesen látó. Hogy mi minden áll e csapat érdeklődésének középpontjában, annak tükre az Erdélyi Gyopár. Az osztályok hírei mellett belföldi túraleírások, síversenyek szerepelnek terítéken. A természet csodái között ezúttal a maroshévízi vízesés és a Nagy-Mohás tőzegmohaláp bemutatása van soron. Aki nemesek nyomában járna, a bethlenszentmiklósi Bethlen-kastélyhoz érhet el, de elindulhat Torda-Aranyos kincseinek nyomába is a Hazajárók csapatával. Aki a virágot szereti, annak most a Domogled–Cserna-völgy Nemzeti Parkban van a helye, és ha valaki azt szeretné, hogy a következő generációkra ne terhet, hanem virágzó örökséget hagyjon, akkor az ökolábnyomokra kell figyelnie. Csak nyitott szemmel járni, égre nézve, friss vizet kóstolgatva, virágillatban Erdélyben vagy a nagyvilágon – erre biztat a kiadvány. Arra ösztökél, hogy nézve, látva, érezve kimondhassuk: meseszép föld, melyen mi lakhatunk.

Röviden

LOMTALANÍTÁS. A Tega Rt. ma Kökösben és Kökösbácsteleken, szerdán Illyefalván gyűjti a hulladékot (háztartási, elektronikus, illetve szelektív hulladékot: műanyagot, fémet, papírt és üveget).

IVÓVÍZ. Sepsiszentgyörgyön a Széna utcában ma 8–15 óráig javítási munkálatok miatt szünetel az ivóvíz-szolgáltatás.

SZORGOS KEZEK KÉZIMUNKAKÖR. A sepsiszentgyörgyi Szent József-plébánia könyvtárában ma 15 órától kézműves-népművészeti tevékenységre (hímzés, kötés, horgolás) várják az érdeklődőket.

MEGHALLGATÁS. Ráduly István, Kovászna megye prefektusa április 7-én, csütörtökön 12 órától meghallgatást tart a kézdivásárhelyi polgármesteri hivatalban. Az audienciára a 0267 315 444-es telefonszámon lehet feliratkozni.

Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön ma 20–6 óráig a Grigore Bălan tábornok úti Salvia I. (telefon: 0267 313 513, éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki); Kézdivásárhelyen ma a Dózsa György utcai Ambrózia II. gyógyszertár teljesít szolgálatot.