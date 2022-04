Háromszéken nincs sertéspestisgócpont

Több mint harminc afrikaisertéspestis-gócot tartanak nyilván az országban. Kovászna megyében az utolsó gócpontot Kisborosnyón azonosították, az állategészségügyi igazgatóság szerint ezt tegnapra hivatalosan fel is számolták.

A betegség terjedésének megakadályozása érdekében a település körüli három kilométeres körzetet védelmi övezetnek nyilvánították, ez öt települést érintett. Tíz kilométeres körzetben megfigyelési övezetet alakítottak ki, ebbe további 18 település esett bele – tudtuk meg dr. Örsi Csabától, a Kovászna Megyei Állategészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Igazgatóság vezetőjétől. Az igazgató azt is elmondta, a Sürgősségi Esetek Országos Bizottságának rendelkezése értelmében, amíg az országban van afrikaisertéspestis-gócpont, szigorúan tilos az állatkiállítások, piacok szervezése. A rendelkezés ugyanakkor a madárinfluenza terjedésének meggátolására vonatkozó előírásokat is tartalmaz. Dr. Örsi a naposcsibék eladására tért ki. Az előírás szerint az importból származó szárnyasokat eladás előtt 28 napig karanténban kell tartani. Hogyan adhatók akkor el importból származó naposcsibék? – tette fel a kérdést. Ezért nem lehet naposcsibét importálni, csak a belföldi szaporulat adható el – adta a választ is.

Románia 2021-ben alkalmazta az Európai Bizottságnak az állatok továbbítható betegségei megfékezéséről (is) szóló 429-es szabályzatát. Ennek értelmében már nem ölik le azonnal a sertéspestisgócok védelmi körzetében található sertéseket, hanem első lépésként harmincnapos megfigyelést rendelnek el. Ezt követően a hatósági állatorvos vizsgál meg minden sertést. A betegség terjedésének megfékezése mellett ennek további haszna is van. Ily módon ellenőrizhető az övezet teljes sertésállománya – fül­számok megléte, a nyilvántartásban és a valóságban lévő sertésállomány közötti megfelelés. Ha az ellenőrzések során törvénytelenségeket észlelnek, a gazdák a támogatások teljes megvonását kockáztatják – figyelmeztet dr. Örsi.

Az állatorvos azt is elmondta: a gazda saját állatait saját járművével a gazdasága 50 kilométeres körzetében szállíthatja – nyilván, az állatok minden papírának rendben kell lennie.