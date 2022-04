Számomra máig ismeretlen okok miatt sokáig csak szemezgettem a hozzánk továbbra is csehországi importból érkező Staropramen Dark­kal, pedig egyik kedvenc ivósöröm a mezei Staropramen, de éppúgy szeretem a szűretlen üveges és csapolt változatát.

A sörfőző mesterek nem aprózták el ezt a sert, a hagyományos árpa­maláta mellett raktak bele cseh, bajor, karamell- és színező malátát is, s a kiegyensúlyozottnak tűnő ízből ítélve megfelelő mennyiségű komló is került a főzetbe. Az elegáns megjelenésű Darknak 10–12 Celsius-fok között van az ajánlott fogyasztási hőmérséklete, s csak azért nem érdemes ennél jobban lehűteni, mert ha túlzottan hideg a sör, akkor nem érezzük az igazi zamatát. Staropramenes pohárba öntöttem ki a Darkot, amelynek dús és keménynek tűnő barnás habkoronája krémes, ám a vártnál gyorsabban apadt el. Összességében szép volt a megjelenése, ami arra ösztönzött, hogy mielőbb kóstoljam meg… Illata határozottan malátás, édes, amit csokoládés és karamelles jegyek egészítettek ki. Íze ugyancsak malátás, édessége lágy komlóssággal társul, s megítélésem szerint kesernyésségét a maláta pörkölése adja. Emellett a közepesen testes sör zamata karamelles és kávés felhangoktól teljesedik ki, s én valamiféle szárított, aszalt gyümölcs ízét is érezni véltem benne. Alacsonyabb alkoholtartalma és enyhébb szénsavassága miatt túlzottan lágynak, vizezettnek tűnhet, ám ennek ellenére a Staropramen Dark egy élvezhető, iható serital.

Adatok: * gyártja: Pivovary Staropramen s.r.o. * származási hely: Csehország * ára: 3,19 lej * kiszerelés: üveg * mennyiség: 330 ml * alkoholtartalom: 4,4% * szárazanyag-tartalom: 11.25ºP * IBU: 25 * színe: sötét vörösesbarna * összetevők: víz, árpamaláta, cseh, bajor, karamell- és színező maláta, komló * típus: barna lager (dark lager) * a sör pontszáma: 7/10 * ebből fogyasszuk: korsó, lageres pohár.

Tibodi Ferenc (sor-csap.blogspot.com)

Sörlexikon: tulipánpohár – nevét a virágról kapta, hiszen nagyon hasonlít rá. A talpas, alul öblösödő, majd egy szűkülő rész után a karimánál újra kiszélesedő pohár alapvetően az intenzív aromájú, erősen habzó és magas alkoholtartalmú sörökhöz illik. A karcsúbb szakasz az illatokat tereli össze, a felső karima pedig a hab megtámasztását szolgálja. Ez a pohár főként IPA-hoz, erős belga és skót ale-ekhez, illetve lambic sörökhöz ajánlott.