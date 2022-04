A szombatra tervezett megmozdulás előzménye, hogy a múlt héten eredménytelenül zárult a pálya tervezésével megbízott tervezőcéggel való tárgyalás, amelyet követően a nyomvonal ellenzői jelezték: az egyeztetésen alapuló rendezés lehetőségét kimerítettnek tekintik és más eszközökhöz folyamodnak, egyebek mellett a polgári engedetlenséghez. A tiltakozásra való felhívást a közösségi médiában tette közzé tegnap Benkő Árpád Jenő önkormányzati képviselő, a nyomvonalat kifogásolók egyik szószólója, az ügyben megfogalmazott petíció egyik megfogalmazója és aláírója, valamint a február elején Illyefalván az ügyben szervezett, végig feszültségektől terhelt falugyűlés szervezője. A közétettek szerint szombaton 11 órára várják a tiltakozókat a sepsiszentgyörgyi helységnévtáblánál, Illyefalva határában, majd átvonulnak a községközponton és Aldobolyon, ezt követően Brassó megyébe átlépve Vámoshídon és Szászhermányon halad keresztül a tiltakozók járműoszlopa, majd a 11-es országúton található körforgalomnál megfordulnak és ugyanazon az útvonalon visszatérnek. A szervezők arra kérik a csatlakozni kívánókat, hogy lehetőségeik szerint mezőgazdasági gépekkel (traktorral, utánfutóval), vagy személygépkocsikkal vegyenek részt a megmozduláson. Felhívásukban jelzik, kiemelten fontos, hogy mindenki legyen jelen, aki ellenzi az autópálya tervezett nyomvonalát, mivel így tudják felmutatni a közösségi akaratot. Az üzenet végén címszavakban megismétlik a korábban már hangoztatott érveiket, mely szerint nem ellenzik az autópálya megépítését, de nem bármi áron, átláthatóságot követelnek, illetve igazságot a helyi közösségnek.

Amint arról múlt héten beszámoltunk, a februári illyefalvi falugyűlésen összeállított, az autópályaépítés illetékeseivel való egyeztetéssel megbízott munkacsoport tagjai Bukarestben találkoztak a gyorsforgalmi út tervezésével megbízott Search Corporation vezetőségével. A háromórás egyeztetésen elhangzottak közül a legfontosabb az volt, hogy a tervezővállalat vezetői jelezték, a nyomvonal módosítása, korrigálása csak a megrendelő utasítására történhet meg. Mint ismert, az autópálya a Közúti Infrastruktúráért Felelős Országos Társaság (CNAIR) beruházása. Benkő Árpád Jenő akkor lapunknak úgy nyilatkozott: a választ a nyomvonal jelenlévő ellenzői úgy értelmezik, hogy nagyjából kimerült a tárgyalásos rendezés lehetősége. A vámoshídiakkal közösen jogi útra is terelik a kérdést, illetve a polgári engedetlenség útjára is lépnek és a brassó megyeiekkel közösen egy nagyszabású tüntetést, tiltakozást szerveznek.

CNAIR: nem változik a nyomvonal

A felhívással párhuzamosan értesült lapunk arról, hogy hétfőn megérkezett az illyefalvi önkormányzathoz a Közúti Infrastrukturáért Felelős Országos Társaságnak a nyomvonal kapcsán benyújtott petícióra megfogalmazott válasza. Megkeresésünkre Fodor Imre, Illyefalva polgármestere, valamint Benkő Árpád Jenő is megerősítették, hogy a levelet április elsején iktatták a társaságnál, az önkormányzat pedig hétfő délután vette nyilvántartásba, azaz a társaság bőven túllépte a harmincnapos törvényes válaszadási határidőt, a petíciót ugyanis február 22-én kapták kézhez. Fodor Imre elmondta, egy ötoldalas válaszlevélről van szó, melyben a társaság illetékesei elmagyarázzák, hogy a kifogásolt nyomvonal kijelölése több előzetes tanulmány alapján történt, melyek első körben négy, majd két változat közül jelölték meg a legalkalmasabbat környezeti, szociogazdasági és költséghatékonysági szempontokból. Rámutatnak még, hogy az autópálya építési folyamata jelenleg a megvalósíthatósági tanulmány összeállításának fázisában van, ami előrehaladott, és nem lehet visszafordítani, mert akkor a társaság elveszíti az erre a célra nyert finanszírozást. Megemlítik továbbá, hogy a helyi döntéshozókkal, így a megyei önkormányzattal, valamint az érintett községi önkormányzatokkal is több rendben egyeztettek, 2020 decemberében, valamint 2021 júniusában, és figyelembe vették a kifogásaikat, észrevételeiket, és ezeket beépítették a nyomvonal végső tervébe.

Ennek kapcsán Fodor Imre elmondta, hogy ezek az állítások több helyen is sántítanak, egyrészt 2020 decemberében nem erről a nyomvonalváltozatról volt szó, 2021 júniusában szembesült először a most kifogásolttal. Ezt a találkozót követően megfogalmazott kifogásaikat – melyeket a megyei önkormányzatnak továbbítottak, de ezek kerültek be a petícióba is – nem vették figyelembe. A levél a petícióban szereplő panaszokra adott válaszokkal zárul. Ezek szerint noha a majdani autópálya helyenként valóban a települések közelében halad majd, de nem lesz meghatározó hatása sem a környezetre, sem a helyi gazdaságra, sem az ott élők egészségére, életminőségére. Megismétlik, hogy a tervezés előrehaladott állapotban van, és a társaságnak nem áll szándékában módosítani a nyomvonalon. Hozzáteszik, hogy az illyefalviak kéréseinek teljesítése nagy mértékben hátráltatná a kivitelezést, ami akár az európai uniós finanszírozás elvesztéséhez is vezethet. Benkő Árpád megkeresésünkre elmondta, hogy hozzájuk is eljutott a társaság válasza, tudomásul vették, hogy a megrendelő nem hajlandó változtatni az elképzelésen. A meghirdetett tiltakozást ez nem befolyásolja, és továbbiakat is terveznek – tette hozzá.