A tiltakozók kétharmada a háromszéki, harmada a Brassó megyei községből érkezett, a mintegy kétszázötven járművön kétnyelvű (román és magyar) feliratok hirdették, hogy nem ellenzik az autópálya építést, de az nem történhet a helyi közösségek rovására, valamint, hogy az ügyben átláthatóságot és igazságot követelnek. A menet elején egy utánfutóra felállított akasztófa volt látható, melyre egy bábut húztak fel, a bitófán pedig az árulók szó volt olvasható magyar és román nyelven. A gyülekezőhelyre (Illyefalva határa, a sepsiszentgyörgyi településtábla) 11 óra körül folyamatosan érkeztek a járművek, a sor végül a sepsiszentkirályi letérőn túlig ért. A mintegy fél óra után megtörtént indulást követően az oszlop először Sepsiszentgyörgyre is bevonult, a Jókai Mór, József Attila utca, valamint a Kós Károly út találkozásában levő körforgalomnál fordultak meg és indultak Illyefalva irányába. A felvonulás közel négy órát tartott, Szászhermányt, a községközpontot leszámítva a járműoszlopot a helyiek a kapukban állva fogadták. A tiltakozás hatósági felvezetéssel és incidensek nélkül zajlott.

Ködösít a CNAIR

A felvonulók között ott volt Fodor Imre, Illyefalva polgármestere is, aki kifejtette: kötelességének tartja, hogy részt vegyen a megmozduláson, mert noha a tárgyalásos, egyeztetéses megoldás híve, de nem tekinthet el attól, hogy a közakarat az ilyen jellegű megmozdulásokra is kiterjed, amint attól sem, hogy a község lakói meghatározó részének a szóban forgó nyomvonal elfogadhatatlan. Az elöljáró továbbá kitért az autópálya megépítéséért felelős Közúti Infrastruktúráért Felelős Országos Társaság (CNAIR) múlt héten a nyomvonalat ellenzők petíciójára adott válaszára is. Amint azt lapunknak már korábban kifejtette, a leírtakból leginkább azt kifogásolja, hogy a társaság azt állítja, a helyi közösségekkel konzultáltak, két alkalommal is. Fodor Imre megismételte, hogy valóban volt két egyeztetés, egy 2020 decemberében és egy 2021 júniusában, de az elsőn még nem esett szó a véglegesített nyomvonalról, mely a község két települését ilyen mértékben érinti. A júniusi egyeztetésen szembesült először a kifogásolt változattal, amely ellen ő is több ellenérvet felhozott. Ezek között szerepelt az is, hogy a községközpont, valamint Aldoboly közé tervezett feljáró megnyomorítja az ott lakók életét, de arra is felhívta a figyelmet, hogy a pálya a lakóházakhoz túl közel halad majd el, károsan érinti a gazdálkodókat, illetve komoly zaj- és környezetszennyezéssel járna.

A holdról is láthatták

Markánsabban fogalmazott a tiltakozás kapcsán Benkő Árpád, az Erdélyi Magyar Szövetség (EMSZ) illyefalvi önkormányzati képviselője, a nyomvonal elleni petíció, a februárban lezajlott puskaporos hangulatú falugyűlés, illetve a szombati megmozdulás egyik kezdeményezője. Benkő szerint az volt a cél, hogy a tiltakozás „a holdról is látszódjon”, de Sepsiszentgyörgyről és Bukarestből mindenképp, és úgy érzi, ezt el is érték. Benkő Árpád, ahogy előzőleg már tette, most is elmondta, hogy fontosnak tartották, ne a polgári engedetlenséggel, tiltakozással, hanem párbeszéddel kezdjék, amit meg is tettek az elmúlt másfél hónapban. Az önkormányzati képviselő ugyanakkor elmondta, hogy az autópálya nekik is fontos, nem annak megépülte ellen tiltakoznak, hanem a négy települést érintő, mintegy 15 kilométeres nyomvonalat kifogásolják. Benkő szerint, ha ezt módosítják, akkor az elkövetkező három évben megépülhet az út, amennyiben viszont nem történik változás, akkor bírósági úton megakadályozzák a megvalósulást, vagy legalábbis hátráltatják. Utóbbi kapcsán jelezte – amit már lapunkban megírtunk –, hogy minden, a tervezéssel, építéssel kapcsolatos okiratot megtámadnak, ahol törvénytelenséget vélnek felfedezni. Addig húzzák az időt, míg el nem érik céljukat. Újságírói kérdésre továbbá kijelentette, hogy első körben figyelmeztető levelet küldenek az országos társaságnak, a mezőgazdasági minisztériumnak, a kormánynak és a két érintett megye vezetőinek, melyben arra szólítják fel az illetékeseket, hogy a továbbiakban ne költsenek egy lejt se a megvalósításra, mert ha szükséges, akár az Európai Bíróságon akadályozzák meg a sztráda építését. A tiltakozást követően Benkő Árpád a közösségi médiában úgy fogalmazott: a tüntetés megerősítette őket abban a hitükben, hogy folytatniuk kell a küzdelmet, mert az igazság az ő oldalukon áll.