Tavaszi munkálatok, útfelújítások Sepsiszentgyörgyön

Városszerte megkezdődtek a karbantartási munkálatok, járdák, parkolók, játszóterek felújításán dolgoznak, és jól halad a városmag kialakítása is – közölte Sepsiszentgyörgy önkormányzata.

A megyeszékhelyi játszótereken a városi kertészet alkalmazottjai végzik el a szükséges munkálatokat, a javítások mellett takarítanak, feltöltik a homokozókat, új kavicsréteget is leterítenek. Az 1918. december 1. úton és a Puskás Tivadar utcában, illetve a múlt évben felújított utcák szélén termőfölddel töltik fel a zöldövezeti részeket. A Victor Babeș utcai lépcsők mellé korlátokat helyeztek el, és a Csíki utcában is akad tennivaló: ahol korábban a közműszolgáltatók dolgoztak, ott most kijavítják a feltört utcarészeket.

Ebben az évben több utcában megújulnak a járdák, a munkálatokat a Sepsi Út-Építő vállalat végzi. A városháza tájékoztatása szerint a Dózsa György, az Árnyas és a Tavaszy Sándor utcában előkészítették az aszfaltozást, a Császár Bálint utcában pedig járdaszegélyeket cseréltek. Ugyanitt korszerűsítik a közvilágítást, a villanyvezetékeket a föld alá helyezik, s ezt követően aszfaltozzák a járdát. Az Orgona utcában is dolgoznak, megépült az esővíz-elvezető rendszer, a járdák és a parkoló aszfaltozásához készítik elő a terepet. A Rózsa utcában, ahol tavaly kezdődött a teljes körű felújítás – kicserélték a gáz-, víz- és csatornavezetéket –, az esővízhálózat kiépítése következik, majd a teljes utcát aszfaltozzák.

A Păiuș David úton és az Oltmező utcában felszerelt gombos jelzőlámpáknál a villanyszerelők az elektromos csatlakozók kiépítésén dolgoznak, ugyanakkor mindkét utcában újrafestik az átkelőhelyeket. Az 1918. december 1. úton, a Grigore Bălan út és a Nicolae Bălcescu utca közötti szakaszon – ahol az önkormányzat kisebb hibák kijavítását kérte a kivitelezőtől – útburkolati jeleket festettek és új forgalmi táblákat is kihelyeztek.

A főtér szomszédsága is munkálatoktól hangos, gangot alakítanak ki a polgármesteri hivatal és a Tamási Áron Színház udvara között, kicserélik a föld alatti régi vezetékeket, majd térköveznek.