A tervezett útszakasz lénye­gében egy bekötőút, amely az előzetes tervek szerint a Lidl Áruház melletti körforgalomnál indul, elhalad a Gyöngyvirág utcai református templom, a Nicolae Colan-iskola, az egykori Trident Áruház és a csendőrlaktanya mögött, átszeli a Nicolae Iorga, a Gyár és a Cigaretta utca meghosszabbításait, onnan tovább pedig a mezőn kerüli ki a beépített területeket, és a Jókai Mór utca végén (a katonai gyakorlótér tájékán) egy újabb körforgalommal csatlakozik az Illyefalvára vezető megyei úthoz. Így a vitatott A13-as autópálya – amelynek egyik le- és felhajtóját Sepsiszentkirály közelében alakítják ki az immár véglegesnek mondható nyomvonal szerint – a lakott utcák kikerülésével is elérhetővé válik, és a teherforgalom is ott zajlik majd. Az Olt menti bekötőútnak egy elágazása is lesz, ami a város brassói kijáratához (nagyjából a várostáblához) vezet, tehát egy új, autós hidat is építeni kell majd az Olton keresztül. Az egész út hosszát 4,8 kilométerre becsülik.

A beruházásra azért van szükség, hogy a sepsiszentgyörgyiek minél könnyebben és gyorsabban eljuthassanak az autópályához és azon a vidombáki repülőtérhez – magyarázta Antal Árpád, aki azt is elmondta: korábban ugyan fontolgatták, hogy a város végétől a szotyori határon keresztül építsenek bekötőutat (a terelőút folytatásaként) az autópályához, de miután eldőlt, hogy Sepsiszentkirálynál és a Szotyor előtt kezdődő terelőútnál is lesz le-, illetve felhajtó, már nem tartják szükségesnek ezt a megoldást. Az északról (Csíkszereda irányából) jövőknek amúgy a majdani új bekötőutat sem kell használniuk a továbbutazáshoz, az árkosi határnál ráállhatnak a körgyűrűre (amit az országos útügyi társaság, a CNAIR építtet meg, a tavaly ősszel aláírt szerződés értelmében az idén tavasztól 2023 végéig), arról pedig az autópályára. A városi bekötőutat a Saligny-tervből szeretné megépíttetni Sepsiszentgyörgy elöljárója.

Az első lépéseket már megtették: közmeghallgatást tartottak az érintett földtulajdonosokkal (több tucatnyian vannak), és felajánlották, hogy kisajátítás helyett megveszik tőlük (piaci áron, felértékelés alapján) azokat a telekrészeket, ahol az utat vezetnék végig. Ilyen ajánlatot még nem kaptak, de a felmerült kérdéseket megválaszolták – közölte a polgármester, hangsúlyozva, hogy ellenvetés nem volt, csak a várható port és zajt illetően fogalmazták meg az aggodalmaikat néhányan. A nyomvonal egyébként jelenleg csak hozzávetőleges: most a városrendezési terv elfogadása következik, azután megvalósíthatósági tanulmányt kell készíttetni (ebben rögzítik pontosan a bekötőút helyét), majd a műszaki tervet, a kivitelezés csak azután kezdődhet. Időtartama attól is függ, hogy egyszerűsítik-e a procedúrákat, mert akkor gyorsabban lehet haladni – a lényeg azonban az, hogy az átadása időben is minél közelebb legyen ahhoz a pillanathoz, amikor az autópálya ideér. Annak folyamata már előbb tart, de nagyobb beruházás, még nem tudni, milyen ütemet sikerül tartani a megvalósításával – mondta még Antal Árpád, aki szerint a bekötőút, a terelőút és az autópálya együttese „mindent megold”, ami most gondot okoz Sepsiszentgyörgy gépjármű-közlekedésében.