Burgonyatámogatást igénylők figyelmébe

Minden valószínűség szerint, az iratcsomók összeállítására, leadására rövid lesz az idő a rendelet hatályba lépése után. Hogy minél több gazda élhessen a lehetőséggel, be tudjon iratkozni a programba, időben le tudja adni igénylését (határidő június 3.), a megyei mezőgazdasági igazgatóság a Székely Gazdaszervezetek Egyesületének falugazdászait is bevonja a támogatásra jogosult gazdák azonosításába, a támogatási dossziék elsődleges összeállításába – erről állapodott meg Könczei Csaba parlamenti képviselő, a parlament alsóháza mezőgazdasági bizottságának tagja és Kozma Béla, az agrárigazgatóság vezetője a múlt héten.

Az étkezési burgonya de minimis támogatását – értéke legtöbb 200 euró lesz hektáronként – azok a gazdák kérhetik, akik be vannak jegyezve a gazdalajstromokba és legalább 30 áron termelnek étkezési burgonyát (ha több, legalább harmincáras ilyen parcellája van a gazdának, mindegyikre igényelheti a támogatást). A hektáronkénti termés legalább 15 tonna értékesített étkezési burgonya kell hogy legyen, ezt helyszíni felbecsüléssel fogják megállapítani, ebből minimum hat tonnát a június 6. – november 29. időszakban kell értékesíteni, az eladást az eladási füzet lapjával, számlával, más eladási dokumentummal kell bizonyítani. Az el nem adott mennyiséget (minimum 9 tonnáig) raktározni kell, a raktározást dokumentumokkal kell bizonyítani, ami lehet akár személyes felelősségre tett nyilatkozat is. Ellen­őrizni fogják a termeléshez kapcsolódó nyilvántartásokat is, mint például a vegyszerezési, trágyázási naplót.

Fontos tudni, hogy egy gazdaság három egymást követő gazdasági évben legtöbb 20 ezer euró de minimis támogatást igényelhet és kaphat meg.

Az ügyintézés gyorsítása, az iratcsomók összeállítása érdekében az érdekeltek a megye kisrégióinak falugazdászaihoz fordulhatnak segítségért a következő telefonszámok valamelyikén: Alsó-Háromszéken, az Olt mentén, Orbaiszéken a 0756 726 285-ös, Erdővidéken a 0756 726 284-es és a 0753 589 990-es, Felső-Háromszéken a 0755 630 917-es számon. Az elsődleges adatok, melyeket be kell jelenteni a falugazdászoknál: az igénylő neve, lakhelye, telefonszáma és az étkezési burgonyával beültetett, de minimis támogatásra jelölt terület nagysága.

Ha a rendelet megjelenik a Hivatalos Közlönyben, érvénybe lép és végleges lesz az igénylési módszertan, a dossziéhoz szükséges iratok listája, a falugazdászok segíteni fognak az igénylés összeállításában, a dokumentumok helyességének ellenőrzésében. Ez azért fontos, hogy a mezőgazdasági igazgatósághoz leadott iratcsomók hibátlanok legyenek, ne kelljen azokat visszaküldeni az igénylőnek, kiegészítéseket kérni.