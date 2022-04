A Szimpla romkocsma előtti teret már kedd este lezárják, s megkezdődik annak berendezése, az első street food kocsik pedig már szerdán megérkeznek a rendezvény helyszínére – vázolta Józsi Győző, a SzimPlatz ötletgazdája. Kiemelte, ezúttal is nagy hangsúlyt fektetnek a környezettudatosságra, így a SzimPlatzon ételt és italt forgalmazókkal szemben elvárás, hogy termékeiket fogyasztható vagy lebomló csomagolásban, esetleg visszaváltható, betétdíjas kiszerelésben értékesítsék. Aki nem tudja megtenni, annak a szervezők segítenek beszerezni ezeket. Jelezte, a meghívott 14 gasztrostandnál olyan ételkülönlegességeket kóstolhatunk meg, melyeket nem kínálnak máshol a városnapi forgatagban, amelyeket „szívvel-lélekkel készítenek”, szomjunkat négy termelő kézműves söreivel, illetve két borpince kínálatával olthatjuk, de megízlelhetjük egy helyi kistermelő pálinkáit is.

Ugyan idén nem lesz színpad a SzimPlatzon, a szervezők azonban olyan zenei produkciókkal készülnek, melyek folytonos jó hangulatot biztosítanak. Dobricza Szabolcs, a SzimPlatz egyik zenei programfelelőse ennek kapcsán elmondta, a jelenlegi erdélyi alternatív zene jeles képviselőit hallhatjuk majd a téren, a helyi, csíkszeredai és marosvásárhelyi meghívottak mellett Magyarországról is érkeznek fellépők. Úgy értékelte, sikerült egy valóban színes, eklektikus zenei kínálatot összehozniuk a rendezvény idejére.

Ugyancsak a SimPlatzon hallhatjuk majd a városnapokba beépült utcazene-fesztivál idei meghívottait is, akiket Martinka János mutatott be. Úgy értékelte, nagyon jó, hogy a járvány miatt bekövetkezett kétéves kihagyás után ismét nekiláthattak szervezni, és úgy érzik, sikerült színvonalas programot összeállítaniuk. A fellépőket – Candyman Duo, Brass Time, Naninski & Figaro, Selfish Murphy, Jackberry és a Spontán zenekar – a SzimPlatzon, illetve a Park vendéglőnél is hallhatjuk, és várhatóan feltűnnek majd a város több pontján is a hétvégén.