Mekkora Románia lakossága?

A különbség csaknem hárommillió személy, ami abból adódik, hogy a lakhely szerinti lakosságba beleszámítják azokat a román állampolgárokat is, akik külföldön élnek, de megtartották a lakcímüket, továbbá azokat a külföldi állampolgárokat is, akik hivatalosan bejelentett személyek Romániában, és ideiglenes személyi számmal is rendelkeznek. A külföldön élő román állampolgárok száma több millióra rúg: a hivatalos nyilvántartások szerint csak Olasz-, Spanyol- és Németországban, illetve Nagy-Britanniában vannak összesen négymilliónyian, és ehhez adódnak hozzá a feketén dolgozók.

Ami a Romániában élőket illeti, 2022 első napján 12,371 millió ember hivatalos lakhelye volt városon (0,7%-kal kevesebb, mint egy évvel korábban), és 9,609 millió embert tartottak számon vidéki hivatalos lakhellyel (0,5%-kal kevesebbet, mint tavaly). A nők száma magasabb: január 1-jén 11,252 millió volt (0,6%-kal kevesebb, mint egy évvel azelőtt), a férfiaké 10,728 millió (0,7%-kal kevesebb). A demográfiai öregedési folyamat folytatódik: egy év alatt a gyermekek (0–14 évesek) aránya enyhén (0,2 százalékkal) csökkent, ugyanakkor az idősek (a 65 éven felüliek) aránya a teljes népességen belül nőtt (0,3 százalékkal). A demográfiai öregedési index a tavalyi 117,5-ről 120,1-re emelkedett, vagyis ennyi idős személy jut 100 gyerekre. A lakosság átlagéletkora 42,0 év volt, ami 0,1 évvel magasabb, mint 2021. január 1-jén. A teljes népességen belül az 50–54 éves korosztály volt a legszámosabb (8,9%), a 0–4 éves korosztály aránya 4,6%, az 5–9 éveseké 4,8, a 10–14 és a 15–19 éveseké pedig egyaránt 5,1%.



Népszámlálás: Sepsiszentgyörgy az első helyen

A népszámlálás hatodik hetében Hargita megye is túllépte az országos átlagot részvétel tekintetében. A jelentős magyar lakossággal rendelkező megyék közül Bihar áll a legjobban (27,2%), őt követi Maros és Szilágy megye (26,7%), majd Kovászna (26,4%), Szatmár (26,3%), Kolozs (25,3%) és Hargita megye (24,8%) következik.

Az április 24-i adatok szerint 23,7 százalékos az országos, becsült részvételi arány. A Népszámlálás.ro számításai szerint a romániai magyarok érdeklődése enyhén meghaladja az országos átlagot, eddig mintegy 320 ezren élhettek az önkitöltés lehetőségével. A magyar lakosság érdeklődését az is jelzi, hogy Sepsiszentgyörgyön kiemelkedő, 32 százalékos a részvétel, amivel az összes, 50 ezer főnél nagyobb lakosságú romániai város között az első helyen szerepel. Az erdélyi nagyvárosok közül Aradon 31, Brassóban, Marosvásárhelyen és Szatmárnémetiben 26, Csíkszeredában 25, Zilahon és Besztercén 24, Nagyváradon és Kolozsváron 23, Nagybányán és Temesváron 22 százáalékra becsülhető a részvétel.

A Népszámlálás.ro kiemeli: egyelőre a kitöltött kérdőívekre vonatkozó adatok közt lehetnek csak részben kitöltött, érvénytelen kérdőívek, másodlagos lakások űrlapjai, illetve duplumok is. A népszámlálás végső eredményeiben azonban csak az elfogadott, érvényesített kérdőívek fognak számítani. Ezért nagyon fontos, hogy a kérdőív beküldését követő 7 nap után a dovrec.insse.ro oldalon ellenőrizzük, hogy a válaszainkat elfogadták-e.

A Népszámlálás.ro továbbra is arra biztatja a romániai magyarokat, hogy vegyenek részt az online szakaszban, éljenek ezzel a lehetőséggel. Gyakorlatilag már csak két hét áll rendelkezésre, a kitöltések validálása is időbe telik. Ha valakinek a kérdőívét nem érvényesíti a statisztikai intézet, annak újra kell regisztrálnia az egész háztartást, de kitölteni csak annak a személynek az űrlapját kell, akinek a kérdőívét nem érvényesítette a rendszer.

Az önkitöltési hajlandóság fellendítésére a Népszámlálás.ro nyereményjátékot is meghirdetett, amelyen tíz új okostelefont és tíz mindennel (magyar oktatási programokkal is) felszerelt iskolai okostáblát sorsolnak ki május 24-én azok között, akik május 15-ig kitöltik a népszámlálási kérdőívet, és a részvételi igazolásukat május 22-ig beküldik a nepszamlalas.ro/nyeremenyjatek oldalra.