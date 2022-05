Orbán Viktor felkerült az „Ukrajna ellenségei” listára

Az oldalon olvashatók szerint a magyar kormányfő „az orosz háborús bűnösök cinkosa, bűntárs az orosz hatóságok Ukrajna és állampolgárai ellen elkövetett bűncselekményeiben, részt vesz az Ukrajna elleni humanitárius agressziós cselekményekben, ukránellenes propagandista és együttműködik az orosz agresszorral”. Főként azt vetik a szemére, hogy „az egyetlen az Európai Unióban”, aki megtagadja, hogy Ukrajnának szánt nyugati fegyverek áthaladjanak országa területén, és még hosszú távon is ellenzi az orosz gázimport leállítását. A Mirotvorec bírálja azért, mert állítása szerint az orosz–ukrán háború témáját aktívan felhasználta saját választási programjához, állami szinten terjesztve az orosz narratívákat, miszerint a demokratikus ellenzék Magyarországot be akarja vonni a háborúba Ukrajna oldalán. A Mirotvorec listájára korábban felkerült Szijjártó Péter magyar külügyminiszter, Bocskor Andrea kárpátaljai születésű fideszes európai parlamenti képviselő és Brenzovics László, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség elnökének neve is.