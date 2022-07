A leírások szerint 1898-ban Darányi Ignác miniszter úr, a község elöljárósága a temető körül és a községháza előtt, valamint az akkor kialakított Erzsébet parkban 262, míg a református egyház temetőjében 200 fenyőt ültetett. Azonban az idők folyamán java részük eltűnt, sőt, a park is nemhogy dísze, inkább elhanyagolt területe lett a falunak.

A munkálatok 2021 nyarán kezdődtek a megpályázott 2 millió forintból.

Teljesen átgondoltuk, átrendeztük a teret, a 2004-ben felállított kopjafa köré öt méter széles, kockakővel burkolt terület került, melyhez díszkapu vezet, kavicsos úton. Igyekeztünk csak természetes anyagokat használni.

Öt masszív padot is készíttettünk, és három nagy teljesítményű napelemes lámpa is helyet kapott a téren, így nemcsak nappal, de este is használhatóvá vált. Meglátásunk szerint fontos tere lesz a falunknak, főként a fiatalságnak, hiszen eddig nem volt egy olyan hely, ahol összegyűlhettek, kikapcsolódhattak, beszélgethettek volna.

Az egykori kopjafa mögé tábla is került fakeretben, melyen Kis Emese kézdivásárhelyi tanárnő által készített csodálatos leírás található (a tanárnő húsz éve kutatja a millenniumi és Erzsébet-kori emlékfákat, parkokat). Az emlékplakett az összefogás erejét is hirdeti, rajta áll, hogy a magyar kormány támogatásával készítette a Református Egyházközség és Bodok község önkormányzata, valamint lelkes támogató cégek, amelyek a segítségünkre voltak, hogy a park elnyerje mostani formáját. Már az október 24-i átadás előtt érezhető volt a turisztikai vonzereje is, hiszen a falu ezen részén áthaladók közül többen megálltak, elolvasták a leírást, fényképeket készítettek, igazi látványossága lett kis falunknak.

Az átadás hálaadó istentisztelettel kezdődött, ünnepi beszédet mondott Percel László konzul, Fodor István, Bodok község polgármestere, Kis Emese tanárnő, a Bod Péter Tanítóképző IX. osztályos diákjai pedig népdalokkal, illetve szavalatokkal örvendeztették meg szívünket.

Köszönjük a magyar állam támogatását, hiszen enélkül nem jött volna létre ennek a térnek a felújítása. Isten áldása legyen a további munkájukon!

Szász István Gergely ­lelkipásztor