Örömünnep Rétyen

Tegnap délben kezdődött a megszokott felvonulás, zeneszóval masíroztak végig Rétyen a zenekarok – a kapukban, járdán álló zenekedvelők legnagyobb örömére. Elsőként a zágoni ifjúsági fúvószenekar, utánuk a házigazda rétyi ifjúsági koncert-fúvószenekar; Hargita megye képviseletében a csíkszentsimoni és korondi zenészek, majd Magyarországról a szentesi és tótkomlósi együttesek vonultak.

A kulturális központban Dombora Lehel polgármester köszöntötte az egybegyűlt zenészeket és a szépszámú hallgatóságot. Hangsúlyozta: a nemzetközi fúvóstalálkozó Réty legnagyobb eseménye, igazi örömünnep, így az önkormányzatnak nemcsak dolga, hanem kötelessége ennek támogatása. A részt vevő zenekarok több évtizedes, akár évszázados múltra néznek vissza, ezen a napon, a fúvóstalálkozóval ezt is ünneplik. „Higgyék el, ahhoz, hogy el lehessen érni ennyi éves sikert, teljesítményt, sok mindenre van szükség. Meggyőződésem, hogy mindez azért sikerült, mert ezeknek a zenekaroknak, ezeknek a közösségeknek volt nemcsak egy, hanem több olyan vezetője is, akik mindent megtettek, feláldozták magukat, hogy a zenekarok fejlődjenek, épüljenek” – értékelte a községvezető. Nyilván ehhez pénz is kell – fűzte hozzá, azt is elmondva, hogy a zenekarok finanszírozása, fejlesztése nem úgy történik, mint a fociban: itt nem lehet eladni egy dobost, egy-két kürtöst azért, hogy mást, jobbat lehessen venni. „Itt nemzedékek kemény munkája van az egész mögött” – jelentette ki.

Az eseményen jelen volt a dunakeszi fúvószenekar karnagya, Kis László is. A zenekarvezető nem véletlenül érkezett Rétyre, testvérzenekari kapcsolatot kíván kialakítani a rétyiekkel. Ajándékcsomaggal lepte meg a község és a rétyi fúvószenekar vezetőit – a dunakeszi együttes nemrég kiadott CD-lemezét és a zenekar évfordulói kapcsán készült kiadványát adta át. Kis László röviden bemutatta a dunakeszi zenekart: fennállásának ötvenedik évfordulóját tavaly ünnepelték, első karnagya negyven évig vezette a fúvósegyüttest. Ötvenöt fős létszámmal büszkélkednek, de általában 35–40 olyan zenész van, aki mindig játszik az együttesben.

Nyitányként a találkozón részt vevő együttesek közösen játszották a Fehérvári indulót Mihály Béla karnagy vezényletével, majd Krecsméri János irányításával a Szamösközi indulót. Ezt követően a zenekarok egyéni fellépéseire került sor, elsőként a rétyi gyermek-fúvós­zenekar lépett színre – ők nem vonultak fel, a színpadon várták a kulturális központba érkező zenekarokat –, majd sorra mutatkoztak be a találkozón részt vevő együttesek.