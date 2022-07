Éppen a felfedező tábor zajlott, amikor kedd délelőtt ellátogattunk a Young Engi­neers Sólyom utcai székházába, ahol lelkes gyerekekkel találkoztunk. A tábor aznapi témája az illúzió volt, Newton lemezével ismerkedtek meg, majd két rajzot vetítettek egymásra egy motor segítségével. Örömmel meséltek eddigi tapasztalataikról, kérdésünkre pedig, hogy szeretik-e a tábort, egyhangú és hangos „igeeen!” volt a válasz.



Délutáni iskola

A Young Engineers franchise rendszerben működik világszerte, és iskola utáni STEM-tevékenységeket kínál. A STEM betűszó a Science, Technology, Engineering and Mathe­matics rövidítése, tehát valójában a természettudományokat öleli körül. Edutainment Programnak is nevezik, mely az Education és Entertainment szavak keresztmetszete, tehát szórakozva tanulást jelent. „Élményalapú, gyakorlati jellegű tanulási lehetőség, szemben a világszinten működő általános oktatási módszerrel, mely most már 200 éves, és nem mindig tudja követni a mai technológiai fejlődést” – mondta lapunknak Kocsis Szende.

Év közben az iskolai program után, a délutáni oktatás részeként vehetnek részt a gyerekek a Young Engineers-tevékenységeken, ahol többnyire technológiai, mérnöki ismereteket sajátíthatnak el. Mivel rendkívül intenzív fejlesztő programokról van szó, legtöbb négy órán át tartanak, és egy csoportban csak 12–13 gyerek vehet részt, hogy mindenkire megfelelőképpen oda tudjanak figyelni, mindannyian elsajátíthassák az ismereteket.

Az óvodásoknak 45 percesek, az iskolásoknak 90 percesek ezek a tevékenységek, és lehetőleg közvetlenül az iskolai program után tartják, hogy azok is részt vehessenek, akik nem igénylik a délutáni oktatást. A foglalkozások alkalmanként 50 lejbe kerülnek, a havidíj 200–250 lej, attól függően, hány munkanap van az adott hónapban.



Kiknek szól?

A Young Engineers egy hét programból álló tevékenységsorozat, mely a 4–15 éves korosztályt célozza meg, és amelynek részei szorosan kapcsolódnak egymáshoz. „Spirális tanulási módszert alkalmazunk, melynek alapja, hogy minden új ismeretet az előző foglalkozások során már elsajátított információkra építünk, tehát ahhoz, hogy a gyerekek pozitív érzésekkel és sikerélménnyel távozhassanak ezekről a tevékenységekről, fontos a folytonosság, és az, hogy ezeken a tevékenységeken a megfelelő sorrendben vegyenek részt. Az alapszintről kezdjük, és lépésről lépésre haladunk előre” – vázolta fel Kocsis Szende.

A sepsiszentgyörgyi fiók a hét programból egyelőre négyet vásárolt meg, jelenleg a 4–12 éves korosztályt tudják kiszolgálni. Van egy óvodás és három nagyobb gyerekeknek szóló programjuk, melyeket sorra kell venni, tehát minden évben csak egy programot látogatnak a gyerekek, és miután megszereztek bizonyos tapasztalatokat, átléphetnek a következő tanulási szintre. Az óvodások környezeti és alapvető fizikai ismereteket sajátítanak el, mint amilyen a súrlódási erő, emelőerő, centrifugális erő, a nagyobbak már a klasszikus mechanika alapelveivel is megismerkednek.



A legó az alap

A tevékenységsorozat legón alapszik, melyről köztudott, hogy már önmagában nagyon fejlesztő, ezenkívül nagy kedvence a gyermekeknek. „Talán ezért van az, hogy nálunk nem kell a szülőnek ösztönöznie gyerekét, hogy részt vegyen a foglalkozásokon, ha egyszer kipróbálhatták ezeket az izgalmas tevékenységeket a gyerekek, euforikus állapotba kerülnek” – fogalmazott Kocsis Szende.

Valójában tehát szórakoznak, miközben rengeteg új ismerettel gyarapodnak. „Programterveink alapja, hogy minden gyerek siker­élménnyel távozzon, mi nem támogatjuk a versenyszellemet, nem hasonlítgatjuk egymáshoz a gyerekeket. A lényeg, hogy minden képességű gyerek jól érezhesse magát nálunk” – jelentette ki.

A modellek építését követően mindig lehetőséget adnak azok továbbfejlesztésére is, a gyerekek valójában a saját ötleteik alapján dolgozhatnak. A tevékenységek fénypontja általában egy olyan modell felépítése, mely motorral működik.



Táborok

Jelenleg nappali táborokat tartanak a Sólyom utcai házban naponta 9–13 óráig, félórás uzsonnaszünettel, amikor péksüteményt, üdítőt kapnak a gyerekek. Egy hétre 280 lejbe kerül a tábor.

A foglalkozásokat különbözőképpen állították össze minden korosztálynak. Az óvodásoknak „Tengeralattjáró” tábort kínálnak, mely során vízhez kötött kísérleteket, tevékenységeket végeznek. A szakember szerint imádják ezeket a gyerekek, hisz minden óvodás szeret pancsolni. Víziállatokról, járművekről, fénytörésről tanultak, lávalámpát készítettek, megvizsgálták, hogy mely dolgok merülnek el a vízben és melyek maradnak a víz tetején, így például a naranccsal végeztek érdekes kísérleteket.

A kisiskolások három különböző tematikájú táborban is részt vehetnek: szuperhőstáborban, felfedező táborban és tudományos táborban. A szuperhőstábor a múlt héten zajlott, és különböző szupererőkről tanultak benne a legó segítségével. Ezen a héten tartják a felfedező tábort, ahol például arról tanultak, hogy miként lehet kijutni egy labirintusból, pantográfot építettek, a mozgóképek működését vizsgálták... A jövő héten tudományos tábor következik, mely a levegő, víz, erő, idő és a bolygó körül zajlik, ezekhez köthető kísérleteket végeznek majd a gyerekek.

A keddi foglalkozásokat vezető Delnegro Anita lapunknak elmondta, hogy az első tábort kilenc érdeklődővel tartották, de azóta hétről hétre egyre nagyobb az érdeklődők száma.

Mindegyik tábort kétszer szervezik meg, egyszer júliusban és egyszer augusztusban. A táborokba a Young Engineers Facebook-oldalán elérhető űrlap kitöltésével vagy az ott megadott telefonszámon lehet bejelentkezni, az augusztusiakra még vannak szabad helyek, illetve a július végi óvodás összejövetelükre is van még négy hely.

Mint megtudhattuk, a nyári táborok sokkal lazábbak, mint az évközi program, és nem feltétlenül egymáshoz kötött információkat adnak át. Arra törekedtek, hogy vakációs hangulatban történjenek a tevékenységek, sokkal szabadabban, szórakoztatóbban. Inkább kísérlethez kötött tevékenységek zajlanak, melyek nyomán remélik, hogy kedvet kapnak majd a gyerekek ahhoz, hogy év közben is látogassák a Young Engineers-programokat.



A Young Engineers története

A Young Engineers feltalálója, vezérigazgatója egy izraeli mérnök, Amir Asor, aki 2008-ban indította el kezdeményezését. Amerikában regisztrálták a vállalkozást, onnan kezdődött el világszintű terjeszkedése, 2012 óta működik franchise-hálózatként. Jelenleg több mint 200 országban van jelen, Romániában tizenöt városban működik, többnyire olyan nagyvárosokban, mint Kolozsvár, Temesvár, Brassó, Nagyvárad. Általában csak százezer lakosúnál nagyobb városokat céloznak meg ezzel a programmal, mert tapasztalataik szerint ott van megfelelő szintű érdeklődés, de Kocsis Szende úgy gondolta, hogy Sepsiszentgyörgyön is volna rá igény, ezért belevágott.

Idén áprilisban indult Sepsiszentgyörgyön a Young Engineers, és mivel akkor már a tanév vége felé jártunk, nem próbálták széles körben népszerűsíteni az iskolákban, csupán egy előzetes tevékenységsorozatot szerveztek májusban ötven gyermek számára. Kocsis Szende örömmel számolt be arról, hogy bár ő még nem keresett fel hivatalosan sepsiszentgyörgyi iskolákat ezzel az ajánlattal, már bejelentkezett hozzájuk a Székely Mikó Kollégium egyik osztálya, ahol mindenki igényelné a Young Engineers-foglalkozásokat. A szakember hangsúlyozta, hogy mindenképpen opcionális tevékenységről van szó, amelyet nem lehet hivatalos formában belefoglalni az iskolai tantervbe. Jelenleg három munkatársa van a sepsiszentgyörgyi fióknak, szeptembertől még egy kolléga csatlakozik hozzájuk.