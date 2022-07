Az Old Barrel Stout után, melyről tavaly november 17-én írtunk, következzék a Hargita megyei Szenttamási Aranykakas főzde egy újabb különleges folyékony kenyere, a német weissbier típusú German Monk. Ezzel a búzasörrel először egy sepsiszentgyörgyi kocsmában találkoztam, amikor egy péntek esti baráti kocsmázás alkalmával arra lettem figyelmes, hogy a szomszédos asztalnál számomra még ismeretlen habos nedűt kortyolgatnak. Akkor gyorsan rákérdeztem, hogy mi is az, és az első adandó alkalommal vettem is belőle. Azóta sajnos kikopott a sör a városból…

Kevéssel utána azt is kiderítettem, hogy a szenttamásiak e terméke is ott volt a 2019-es londoni European Beer Challenge versenyen, ahol ezüstérmet nyert. A stouthoz hasonlóan, ez a búzasör is tetszett, sőt, ízlett, de úgy gondolom, hogy ennek is van hová még fejlődnie, ami által sokkal jobbá válhat.

A szűretlen, narancssárga színű German Monk egy felsőerjesztésű búzasör, tört fehér habkoronája meglepően vékony, és egy-két pillanat alatt el is apad. Illata kellemesen banános, amit a frissítő búza aromája szépen egészít ki. Ízében is megvan a gyümölcsös, banános jelleg, ezt pedig a maláta édessége és a búza jellegzetes zamata egészíti ki. Ahogy a 15-ös IBU-érték is mutatja, alacsony komlókeserűség jellemzi ezt a sört, ami élvezetes élesztős felhanggal társul. A vártnál szénsavasabbnak véltem, de ez nem rontott az összhangon. Viszont karakter nélkülinek tűnt, amolyan átlagos búzasörnek, de úgy vélem, hogy az idő múlásával lehet még javítani, finomítani rajta. Erős hatost adok neki, mivel összességében nem is volt annyira rossz. A búzasör szerelmeseinek mindenképp meg kell kóstolniuk, de a mindennapi sörivónak is tetszhet ez a kézműves serital.

Adatok: * gyártója: bérfőzés (Budapest, Magyarország) * származási hely: Székelyföld, Románia * ára: 10,99 lej * kiszerelés: üveg * mennyiség: 330 ml * alkoholtartalom: 5.0% * szárazanyag-tartalom: 12.3ºP * IBU: 15 * színe: zavaros narancssárga (EBC: 11) * összetevők: ivóvíz, árpamaláta, búzamaláta, komló, sörélesztő * típus: búzasör (weissbier) * a sör pontszáma: 6/10 F ebből fogyasszuk: búzasörös pohár.

Tibodi Ferenc (sor-csap.blogspot.com)

Sörlexikon: European Beer Challenge – az öreg kontinens és talán a világ egyik legnagyobb nemzetközi sörversenye, amelyen Európa vezető söreladó és sörfelvásárló cégeinek képviselői zsűrizik a viadalra benevezett folyékony kenyereket. A European Beer Challenget évente rendezik meg Londonban, s azért az angol fővárosban, mert az utóbbi években itt volt észlehető a kézműves sörfőzdék robbanásszerű növekedése és a sörpiac folyamatos gyarapodása. A viadalra a földkerekség bármely pontjáról elfogadnak nevezéseket, a zsűrizés során minden főzet szigorú vakkóstolásnak van alávetve, így pedig lehetővé válik, hogy az új termékek egyenlő vetélytársként méretettnek meg a világvezető márkákkal.