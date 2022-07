Gyergyószentmiklós, Csíkszereda, Marosvásárhely, Szatmárnémeti, de Kolozsvár, Temesvár vagy Nagybánya is rosszul áll, ezekben a városokban a feltételezett lakosság több mint egyötöde, azaz 20 százaléka még mindig nincs összeírva. Kolozsváron 16 ezer, Marosvásárhelyen 14 ezer, Szatmárnémetiben 7 ezer, Nagyváradon, Csíkszeredában és Temesváron 6–6 ezer, de Sepsiszentgyörgyön, Székelyudvarhelyen, Gyergyószentmiklóson, Brassóban vagy Nagybányán is 3 ezer fölött lehet a megszámolatlan magyarok száma – figyelmeztet a közlemény, amely szerint a megyékben is kedvezőtlenül alakul a helyzet: Kolozs megyében a feltételezett lakosság 19, Marosban 13, Szatmárban 12, Hargitában 9, Biharban 8, Háromszéken 6, Szilágy megyében pedig az 5 százalékát nem sikerült lekérdezni eddig.

A tavasz óta folyamatban levő népszámlálás július 24-én, vasárnap zárul. Mindeddig az Országos Statisztikai Intézet által becsült 19 milliós lakosság csupán 86 százalékát, azaz 16,3 millió személyt sikerült regisztrálni. A hátralevő napokban azoknak kellene válaszolniuk a kérdőívre, akiknek az online kitöltött válaszaikat a statisztikai intézet nem érvényesítette (ez továbbra is ellenőrizhető a https://dovrec.insse.ro/ címen a személyi szám megadásával), és akik sem online, sem számlálóbiztossal nem töltöttek ki kérdőívet. Akit nem kerestek fel otthonában, az maga mehet el az összeírópontokra, de az RMDSZ-től is segítséget kérhet.

A Népszámlálás.ro összesítése szerint 15 megye 64 településén haladja meg a 10 százalékot a még össze nem számolt lakosság aránya (de van, ahol sokkal többet, Temesváron például 41 százalékra becsülik a lemaradást). Háromszék két településsel szerepel a listán, Sepsiszentgyörgyön és Ozsdolán is 13 százalékra tehető az össze nem írt lakosok aránya.