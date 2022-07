Egy szó, mint száz, vadásztam az ír söröket a carrigaline-i boltokban (2019-ben jártunk családommal Írországban, s ez a kis városka volt a főhadiszállásunk), így bukkantam rá a Beamish Irish Stoutra is, amely akkor még semmit sem mondott nekem. Az első korty után azonban megkedveltem ezt a seritalt, amely véleményem szerint sokkal jobb, finomabb volt, mint az ismertebb Guinness. A roppant spártai dobozban (fekete alapon piros-fehérrel van feltüntetve a sör neve és logója) mondhatni éjfekete lé rejtőzött, amelyet egy klasszikus pintes pohárba öntöttem ki. A Beamish bézs színű habja kemény, de krémes, dús és tartós is egyben. Illatában a pörkölt maláta dominál, ám a háttérben egy kis csokoládés, kávés jelleget is éreztem. A közepesen testes stout ízében is érzeni a pörkölt malátát, amelyet a komló közepes keserűsége egészít ki. A kávé is jelen van minden egyes kortyban, mérsékelt szénsavassága miatt viszont selymes és itatja magát. Utóíze kávés/csokoládés, de ez egyáltalán nem ront az össz­hangon, sőt, ettől áll össze igazából ez a sör. Nem tudok arról, hogy itthon kapható lenne Beamish Irish Stout, pedig úgy érzem, hogy igény volna rá, és valószínű, hogy nem csak az én részemről.

Adatok: * gyártja: Heineken Ireland * származási hely: Írország * ára: 9,65 lej * kiszerelése: doboz * mennyiség: 500 ml * alkoholtartalom: 4,3% * szárazanyag-tartalma: 10,6ºP * IBU: 28 * színe: éjfekete * összetevők: víz, malátaárpa, árpa, búza, komlókivonat * típus: fekete sör (stout) * a sör pontszáma: 8/10 * ebből fogyasszuk: pintes pohár, shakeres pohár.

Tibodi Ferenc (sor-csap.blogspot.com)

Sörlexikon: Mild – könnyed angol sör, amelynek 4 százaléknál alacsonyabb az alkoholtartalma, és csak kevés komlót tartalmaz. Színe a halvány aranysárgától egészen félbarnáig terjed, íze malátásan édes és aromákban gazdag.