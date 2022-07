Bordás Beáta után Vargha Fruzsina alpolgármester üdvözölte az egybegyűlteket, aki mindenekelőtt arról beszélt, hogy Mohy Sándor sepsiszentgyörgyi tárlata nemzeti, kulturális és identitásképző jelleggel bír, hisz a művész szerepvállalása nemcsak a képzőművészet, a festészet terén fontos és példaértékű, hanem a közösségépítés és közösségszervezés tekintetében is. Diákokat nevelt évek és évtizedek alatt, szabadegyetemeket szervezett, egyéni és csoportos tárlatokon vett részt, művészeti szakkollégiumok és szellemi műhelyek alapítója. Olyan közösségek és művész­egyéniségek kerültek ki a keze alól, akik a későbbiekben és akár napjainkban is szerves részét képezik a művészeti nevelésnek, valamint az identitás megőrzésének a színekkel, vonalakkal, formákkal való megnyilatkozásban. „Mohy Sándor színei, témái, valamint sajátos közlésmódja által megteremtette maga körül, majd tovább sugározta azt a szellemiséget, mely a mindennapok valóságából töltekezik, ugyanakkor kifejezésmódjában törekszik az új felé, tanul a nyugati példákból, melyeket ötvöz az itthon vagy az otthon hangulatával” – fogalmazott az elöljáró.

A továbbiakban Gazda József művészettörténész osztotta meg gondolatait a közönséggel, aki személyesen is ismerte a festőművészt, s aki maga is kölcsönzött képeket a tárlathoz. Mint mondta, 34 évvel ifjabb volt a művésznél, de Mohy barátjául fogadta. Mindenekelőtt az emberről mesélt, aki szívesen megosztotta gondolatait, művészetét az érdeklődőkkel, de a művészt is méltatta, akit a XX. századi erdélyi művészet három legfontosabb egyénisége közé sorol Nagy Albert és Nagy Imre társaságában. Röviden mindhármukat bemutatta, és ezáltal egy korrajzot is felvázolt a szocialista realizmus időszakáról, melynek fő célkitűzése szerinte a hazugság volt. Mint elmesélte, Mohy nem hódolt be a hatalomnak, munkáit ezért olykor „kizsűrizték” a különböző tárlatokról, ami rendkívül érzékenyen érintette. Szobrászként indult, de csakhamar átvedlett festővé, hisz számára két szent dolog volt: a forma és a szín. Festői világában is a robusztus, erőteljes formák érdekelték, melyeket a kifejezésre való törekvésében sajátosan egyéni síkokra bontott. A kubistáktól tanult, és egy olyan egyedi stílust alakított ki, melyet a nagy formák mellett „a nagyon érzékeny, átérzett színvilág” határozott meg. Olyan egyedi nyelvet teremtett, mely rengeteg vázlat nyomán formában és színekben is tökéletesen kidolgozott képekben nyilvánult meg. A művészetben mindig feloldódó ember volt, aki hitt abban, amit csinál – összegzett Gazda József.

Ezután Németh Zsolt, a Magyar Országgyűlés külügyi bizottsága elnökének köszöntő szavai következtek, aki elmondta, hogy „immáron tusványosi hagyományok ezek az EMŰK-ös kiállítások, Tusványos így szól a művészetről is”. De azért az elmúlt években sem maradtunk kiállítások nélkül, mert a Covid ellenére sikerült közösen megszervezni a Kopacz Mária-, Plugor Sándor-, Antal Imre-tárlatokat, mint ahogy a családi gyűjteményben lévő keresztény művekből készült Transzcendencia című kiállítás is bemutatkozhatott Sepsiszentgyörgyön is. Mohy Sándorról mindenekelőtt a kubista hagyományok összefüggésében beszélt a politikus, szerinte az erdélyi kubizmusnak egy teljesen egyedi stílusát teremtette meg, mely hagyományt mások is folytatták, a szobrászatban például Benczédi Sándor. Mindkettőjükre a humor is jellemző, mely nem politikai rezisztencia volt a részükről, hanem egy csodálatos életigenlés – mondta továbbá, a művész képeivel is alátámasztva szavait. „Ezeknek a képeknek a vidámsága szinte kiugrik az emlékezetünkben a szocializmus mérhetetlen unalmasságából, szürkeségéből. Születhettek volna Európának bármely táján ezek a festmények, de a Ceaușescu-féle román diktatúra körülményei közepette születtek meg, és ennek fényében még inkább egészen egyedülálló művésznek tekinthetjük Mohy Sándort. Ez az életösztön és életszeretet volt az az erdélyi magyar esszencia, mely a XX. század hányattatásai közepette segített életben maradni” – fogalmazott Németh Zsolt, majd egy idézetet is felolvasott a művésztől, akinek festményei szerinte férfias és egyben lírai alkatról tanúskodnak: „A művészetet sem tanulni, sem tanítani nem lehet. A művészet a csodálkozás, szerelem és kifejtő erő hármas egységének a megvalósulása.”

Végezetül a házigazda intézmény vezetője, Bordás Beáta megköszönte a magángyűjtők, mindenekelőtt Takács Péter százhalombattai gyűjtő segítségét a kiállítás létrehozásában, és elmondta, hogy az ő képeik mellett a Sapientia Alapítvány és a Székely Nemzeti Múzeum gyűjteményéből is válogattak. Felhívta a figyelmet arra, hogy a kiállítás két hátsó teremben is folytatódik, valamint az EMŰK által szervezett további eseményeket is a közönség figyelmébe ajánlotta. A megnyitó koccintással ért véget, a kiállítás augusztus 20-ig látogatható az EMŰK földszinti kiállítóterében.