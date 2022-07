Ciucă: Orbán Viktor kijelentései nemkívánatosak

A kormányfő Fehér megyében tett látogatásán újságírói kérdésre kijelentette, Erdély szívéből kívánja közvetíteni üzenetét „a tolerancia, a bölcsesség és a szolidaritás”, „az európai értékek tiszteletben tartásának” fontosságáról, hozzátéve: a történelem azt mutatja, hogy „ami egyesít minket, az fontosabb és hasznosabb, mint ami megoszt”.

„A román befogadó nép, és ez a határunknál zajló háború kapcsán is megmutatkozott. Romániát olyan országnak tekintik, ahol több etnikum él egymás mellett békében és nyugalomban. Az ilyen nemkívánatos kijelentéseknek nincs helye egy olyan Európában, ahol 27 ország él békében és jólétben” – fejtette ki Nicolae Ciucă.

Orbán Viktor magyar miniszterelnök szombaton Tusnádfürdőn kijelentette, hogy a világ a veszély és a veszedelem évtizedét éli, és ő nem gondolta volna, hogy a nyugati civilizáció pillérei elkezdenek omladozni. Véleménye szerint a migráció jelensége kettészakította Európát, és a két oldal között nézeteltérés alakult ki.

Sértő kijelentések

Marcel Ciolacu, a Szociáldemokrata Párt (PSD) elnöke Orbán Viktor magyar miniszterelnök tusványosi kijelentéseit mindenki számára sértőnek nevezte. „Lesz egy beszélgetésünk a koalícióban. A kijelentés mindenki számára sértő volt. Nem kimondottan a románokkal szemben volt sértő. Jobban szerettem volna, ha nem Románia területén hangzik el, de ha a Himaláján jelentette volna ki, akkor is ugyanolyan hatása lenne, mert politikusról van szó” – mondta Ciolacu egy sajtótájékoztatón, amelyen az újságírók Orbán Viktor tusványosi beszédéről kérdezték.

A PSD elnökét a magyar miniszterelnöknek azokról a kijelentéseiről is kérdezték, melyek szerint az Ukrajnában dúló háború kirobbanásában a NATO-nak és az Európai Uniónak is része van. Ciolacu ezeket „súlyosnak”, „minősíthetetlennek” nevezte, amit szerinte tetéz, hogy ezek a kijelentések Románia területén hangzottak el.

Kontextusban értelmezni

Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke tegnap a Maszol hírportálnak úgy nyilatkozott, nem tartja rasszistának vagy putyinistának Orbán Viktor Tusnádfürdőn elmondott beszédét. Hangsúlyozta: a magyar miniszterelnök kijelentéseit a kontextusában kell értelmezni, nem pedig kiragadni onnan. Úgy vélekedett, bármilyen mondatot kontextualizálni kell, „másképp a legjobb szándék mellett is félre lehet értelmezni, arról nem is beszélve, amikor valaki szándékosan félre akarja értelmezni és a saját véleményét vagy előítéleteit akarja a félreértelmezés által erősíteni”. „Ma amúgy is nagy divat, hogy minden mélyebb, árnyaltabb gondolkodás nélkül lefasisztázzuk, lerasszistázzuk azt, aki nem ért velünk egyet vagy nem egy hangon beszél velünk” – fogalmazott a szövetségi elnök.