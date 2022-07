„A következő években is számíthatunk Ausztriára, és fordítva is így áll a helyzet” – jelentette ki Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke tegnap Bécsben, miután megbeszélést folytatott Karl Nehammer osztrák kancellárral és közös sajtótájékoztatót tartottak.

A kormányfő kifejtette: amikor könnyű idők járnak, akkor a barátság is könnyű, amikor nehéz idők járnak, akkor meg nehezebb. Most nehéz idők járnak, és kérdés, hogy a speciális történelmi barátság a két nemzet között segít-e a háború, a migráció, az energia és a gazdasági együttműködés kérdésében. „A tárgyalások után megállapítható, hogy a következő években is számíthatunk Ausztriára, és fordítva is így áll a helyzet” – mondotta.

Közölte: az atomenergia ügyében nem látja annak az esélyét, hogy közös álláspontra jussanak, mert „nekünk nincsenek olyan folyóink és lehetőségeink, mint az osztrák barátainknak, ezért a magyar energiarendszerből nem tudjuk nélkülözni az atomenergiát”. Ez a vita fenn fog maradni, de igyekeznek együttműködni és egymásnak kölcsönös biztonsági garanciákat adni – tette hozzá.

Elmondta: a háborút ebben a formában nem lehet megnyerni, módosítani kell a stratégián, különben nem lesz béke. „Márpedig ha nem lesz béke, semmilyen problémát nem tudunk megoldani, nem lesz energiánk, és bele fog tolódni az egész Európai Unió egy háborús gazdasági helyzetbe, ami sokkal rosszabb lesz annál, mint amit most elképzelünk” – vélte. Hozzátette: amikor Brüsszelben kihirdetik az energia-vészhelyzetet, amikor korlátozni kell bizonyos javakhoz való hozzáférést, az a háborús gazdaság első jele. Nem világos, hogy ha a háború folytatódik, hogyan kerüljük el a recessziót, és a recesszió munkanélküliséget is hoz magával – közölte.

Azt mondta, 2000 osztrák cég működik Magyarországon, ezzel a második legnagyobb beruházási közösséget alkotják Magyarországon, és az osztrák befektetők nélkül a magyar gazdaság nem működne olyan színvonalon, mint most.

Orbán Viktor szerint a helyzetük különbözik Ausztriától, hiszen a bevándorlás és a migráció mértéke és az ezáltal okozott problémák egészen más nagyságrendűek. Magyarország mindig megvédi a határait, és ezzel akadályát jelenti annak, hogy bármifajta illegális migráció érkezzen Ausztriába – mondta. Hozzáfűzte: Ausztriának is az az érdeke, hogy Magyarország megvédje a déli határait, „mi az önök várkapitányai vagyunk a szerb–magyar határon”.

Kijelentette: „Én vagyok talán az egyetlen nyíltan bevándorlásellenes politikus az egész Európai Unióban, tehát én nem ravaszkodom, meg utalok, meg kerülgetem a forró kását, hanem nagyon világos direkt álláspontom van, és magamat ezért egy migrációs bevándorlásellenes politikusnak is definiálom, és azt szeretném, hogyha Magyarország nem válna bevándorlóországgá, és nem szeretném, hogyha a migráció megerősödne Magyarországon.” Ennek az álláspontnak nem biológiai alapjai vannak, ez nem faji kérdés a mi számunkra, ez kulturális kérdés, egész egyszerűen civilizációnkat úgy akarjuk fenntartani, ahogy az most van – fogalmazott. Megjegyezte: az, hogy néha félreérthetően fogalmaz, az előfordul.

Magyarország Ausztria számára fontos geostratégiai partner, ha a biztonság kérdéséről van szó – fogalmazott Karl Nehammer osztrák kancellár, hozzátéve, Ausztria és Magyarország közt van egy mélyreható barátság, amely a történelmi kapcsolatok alapján fejlődött ki. Megjegyezte: a barátság azt is jelenti, hogy őszinteségre van szükség egymás közt, ami megvan.

A kancellár bejelentette, hogy a magyar miniszterelnök javaslatára Ausztria, Magyarország és Szerbia közös konferenciát rendez az „irreguláris migrációról”. Az együttműködés részeként már most is közös járőrözést folytatnak az osztrák és a magyar rendőrök a két ország határán, valamint több mint ötven osztrák rendőr támogatja a magyar határvédelmet a szerb határon.

Karl Nehammer kitért arra, hogy 1400 osztrák vállalat tevékenykedik Magyarországon, ezzel Ausztria a harmadik legnagyobb beruházó, az osztrák export pedig 24 százalékkal emelkedett 6,1 milliárd euróra. Ausztria számára nemcsak a barátság, hanem a két ország közti jó gazdasági kapcsolatok melletti kiállás is fontos – mutatott rá.

Karl Nehammer abban osztotta a magyar miniszterelnök véleményét, hogy az EU bizottsága részéről sok a bejelentés, de kevés a megvalósítás. Példaként hozta azt, hogy a közös energiabeszerzési platformból nem érezni semmit. A kancellár kijelentette: az osztrák álláspont világos, a gázembargó nem lehetséges. Ugyanis Ausztria és a német ipar is nagymértékben függ az orosz gáztól, ha pedig itt problémák merülnek fel, az tömeges munkanélküliséghez vezethet.