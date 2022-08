A Ioana Ghizilă és Ștefania Cătinean nevével fémjelzett Pitești-i Egyetem alakulata győzelemmel indította a női kosárlabdatornát, miután 77–54-re verte a lódźi University of Technology alakulatát, majd a második fordulóban három ponttal, azaz 41–44-re kikapott a cseh Charles Egyetemtől. Ghizilăék a harmadik körben 74–60 arányban bizonyultak jobbnak a győri Széchenyi István Egyetem együttesénél. A negyedik fordulóban a román kosarasok a portugál Aveiro Egyetemet győzték le 83–56-ra, majd 80–69-re diadalmaskodtak a franciaországi National Institute of Applied Sciences Lyon gárdája fölött. A torna utolsó meccsén az Argeș megyei csapat az ukrán Vaszil Stefanik Egyetemmel mérkőzött meg és 54–44-re nyert, s bár a két együttes pontegyenlőségben fejezte be a viadalt, az egymás elleni mérkőzés a román lányoknak kedvezett, akik így aranyéremmel a nyakukban tértek haza. A lejátszott hat meccsen Ghizilă 72, míg Cătinean 28 ponttal segítette csapatát.

A végeredmény: 1. Pitești-i Egyetem (román), 2. Vaszil Stefanik Egyetem (ukrán), 3. Charles Egyetem (cseh), 4. National Institute of Applied Sciences – Lyon (francia), 5. Aveiro Egyetem (portugál), 6. University of Technology – Lódź (lengyel), 7. Széchenyi István Egyetem (magyar). (t)