Magyarok és románok egymás ünnepségein

A zabolai születésű szerző 2008-tól Brüsszelben dolgozott, majd dr. Kósa Árpád, a SINOSZ (Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége, Magyarország) elnökének képviselői irodájában lett tanácsadó. A kolozsvári Magyar Néprajz és Antropológia Intézetben végezte tanulmányait, az identitással kapcsolatos geopolitikai kérdések foglalkoztatták. Veszprémben mesterizett német irodalom és nyelvészet szakon. Ezután még mesterit tett Regens­burgban is európai tanulmányokból. 2016-ban védte meg a Pozsony Ferenc vezetésével írt, interetnikus kapcsolatokról szóló doktori disszertációját, ennek szerkesztett változata a Tusványoson bemutatott könyv.

„Zabolán szépen együtt élnek a románok, a magyarok és a cigányok is” – jelentette ki Ádám Bíborka, aki arra is kitért, hogy vezető tanára, Pozsony Ferenc is e falu szülötte, van hagyománya hát az interetnikus kapcsolatok kutatásának. Román emlékünnepségeket vizsgált Székelyföldön különböző módszerekkel: száz évre visszamenőleg sajtó- és médiareprenzentáció-elemzést végzett, kutatta, hogy a magyarság – főleg Sepsiszentgyörgyön és Kézdivásárhelyen – hogyan látja és hogyan viszonyul a románság ünnepségeihez, de tizenhat mélyinterjút is készített szervezőbizottsági tagokkal, magyar és román közéleti személyiségekkel. Nyitottságot tapasztalt az interjúalanyok részéről.

A tanulmányból kiderül: volt ugyan próbálkozás, hogy kölcsönösen részt vegyenek egymás ünnepségein, magyar és román részről egyaránt volt készség a nyitásra, de a kommunikációba hiba csúszott, és a 90-es évek végén elkezdődött az eltávolodás. Az interetnikus kapcsolatok jövőjével kapcsolatban nem borúlátó, de nem is optimista.

Kölcze Rentáta