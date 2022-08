Az ügyben József Álmos nyugalmazott pedagógus, helytörténész, a városi képviselő-testület tagja is megszólalt, a Facebookon közzétéve az egykori malom rövid történetét, illetve a helyszínnel kapcsolatos további tudnivalókat. Közösen kerestük fel a kérdéses folyószakaszt, ahol ottjártunkkor többen is fürödtek, és próbálták megfejteni, hogy mi történt: kik és milyen céllal túrták fel a part egy részét? A nyomok alapján egyértelműen erőgép járt ott, a keréknyomok, valamint a fákról letört ágak is erre utaltak. A hely vonzerejét adó zúgó – a valamikori malomgát kövei – épen maradt, viszont a part menti fűzfák gyökerét megsértették, illetve egy részen a fövényes részt is teljesen feltúrták. A nyomok azt mutatják, több irányból is megpróbálták megközelíteni a folyópartot.

A nyomokra és a rongálásra végül a közelben épülő terelőút munkálatvezetője adott magyarázatot. Eszerint a majdani terelőút közelben húzódó szakaszán jelenleg a régészeti tehermentesítés zajlik, a régészeket segítő egyik erőgép vezetője át akart menni az Olt Gidófalva felőli partjára, de beleragadt a part menti homokba, üledékbe. A munkavezető szerint egy másik erőgépre volt szükség, hogy kihúzzák, e folyamat során sérült meg a partszakasz. A munkavezető azt is tisztázta, hogy az egykori malom volt helyén és annak környékén, illetve azon a folyószakaszon nincs dolga a kivitelezőnek, sem homokot, sem kavicsot nem szándékoznak a mederből kimerni, illetve átmeneti átkelő építéséről sincs szó.

József Álmos hétfőn a következőket osztotta meg a közösségi médiában a hellyel kapcsolatosan: „Bedeháza Gidófalva és Szentgyörgy között a tatárjárás idején elpusztult falu neve. Az 1770 körül Erdély katonai felmérése alkalmával készült térkép feltünteti az Olt partján már akkor működő malmot, mely még az 1950-es években is őrölte az árkosi gazdák gabonáját. A malom utolsó molnárjának fia talán ma is városunkban él. A volt malomárok, a folyón átvezető két híd cölöpjei ma is látszanak. Az Olt malomgát alatti része ma is kedvelt és egyedüli természetes fürdőhelye a strandolás több szentgyörgyi kedvelőjének.” József Álmos megjegyzi, hogy sajnos ártó kezek próbálják tönkretenni az 1970-es árvíz utáni folyószabályozástól megmenekült, akár ipartörténeti nevezetességnek is nevezhető, egykor hatalmas kőtömbökből épített, csak a természet erőinek kitett gát környezetét, mely műholdfelvételen is felfedezhető.

A szóban forgó, 12-es országút felőli partszakasz egyébként Árkos község közigazgatási területéhez tartozik. Természetes szépségét ugyanakkor jócskán lerontja, hogy ottjártunkkor is több pillepalack és más hulladék volt látható vízben és parton egyaránt. Amint azt József Álmos – aki rendszeresen felkeresi a helyet – lapunknak elmondta, több alkalommal is összeszedték már a mások által hátrahagyott szemetet, de sajnos rövid idő alatt ismét feltelik hulladékkal a környék.