A legfőbb gazdasági mutatók alapján az első járványév mélypontja után nem csak helyrezökkent, de még bővült is tavaly a háromszéki idegenforgalom, melyet forgalom és nyereség tekintetében egyaránt továbbra is a nagy szállásadók uralnak – derült ki abból az elemzésből, melyet a Kovászna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke, Édler András ismertetett tegnap. Az adatokból az is kiolvasható, hogy az ide látogatók nagy hányada értékeli és el is várja a változatosabb, magas hozzáadott értéket hordozó szolgáltatásokat, ezért inkább azokat a szálláshelyeket, vendéglátókat keresik, ahol ezeket biztosítják számukra.

Édler András szerint az idegenforgalom tavaly mintegy 2,5 százalékát tette ki a megye gazdaságának az ágazat fő szereplőinek, a szállásadóknak, a vendéglátóknak, valamint az utazásszervező vállalkozásoknak az árbevétele, nyeresége, illetve a foglalkoztatottak száma alapján. Az elnök úgy véli, noha bővülést tapasztaltak, de az arány még mindig alacsony. Ha sikerülne elérni a 10 százalékot, az már egy jó eredmény lenne. Ennél magasabbra már túlzás volna számítani, Háromszék nem jelent ennyire erős turisztikai desztinációt. A végleges és lejelentett könyvelési mérlegadatok alapján a kamara által készített elemzés három évet vizsgál: a 2019-es referenciaévet, mint az utolsót, amikor a koronavírus-járvány és annak gazdasági hatásai még nem jelentkeztek, majd 2020 és 2021 adatait. Előbbi a lezárások, korlátozások időszaka volt, mely alaposan megtépázta az ágazat gazdasági mutatóit, utóbbi a lazítások ellenére is zavaros, hektikus esztendő, ám az adatok alapján kétségtelenül kedvezett a belföldi vendégforgalomnak. A számok alapján 2021-ben az idegenforgalom árbevétel és nyereség terén még a 2019-es évet is felülmúlta, egyes szereplők (főképp a szállásadók) 3–4-szeres növekedést könyvelhettek el. Az egyetlen terület, ahol mindhárom kategória visszaesést mutat, az alkalmazottak száma, az összesített csökkenés azonban nem éri el az öt százalékot. A 2020-as év egyértelműen mélypont volt mindenki számára, pár kivétellel meredek esést tapasztaltak mind a forgalom, mind a nyereség terén.

A kamara a szállásadók, vendéglátók, valamint az utazásszervezők rangsorát is felállította az említett három mutató alapján. A legérdekesebb adatsor a szállásadóké, azon belül is az árbevétel alapján összeállított rangsor. Édler András szerint tavaly hat – esetenként több szállodát is működtető – vállalkozás valósította meg az éves háromszéki turisztikai forgalom 85 százalékát, olyan körülmények között, hogy a megyeszinten rendelkezésre álló ágyak (7251 férőhely) mindössze 18 százalékával dolgoznak. Az első helyen a lajstromban a Grand Hotel Bálványos áll, mely az említett 85 százalékból 40-nel veszi ki részét, s tavaly egymaga adta a teljes megyei idegenforgalom 47 százalékát. Az első hat között három olyan vállalkozás szerepel, melyek Kovásznán működtetnek szállodákat, esetükben az államilag támogatott fürdőutalványokkal érkezők száma valamelyest, de nem számottevően torzítja a forgalomra vonatkozó adatokat – hívta fel a figyelmet az elnök. A listán két kastélyszálló – a zabolai Mikes- és az olaszteleki Dániel-kastély – is ott van: részesedésük a piac tíz százaléka alatt van. Édler András szerint az elkövetkezőkben érdemes lenne górcső alá venni, hogy az árbevétel szempontjából 15 százalékot jegyző, a kapacitást tekintve azonban jóval jelentősebb méretű szereplők miért képesek együttesen is csak ilyen elenyésző teljesítményre. Kérdésünkre az elnök úgy vélte, noha az volt a vélemény, hogy 2021-ben a turisták inkább a kisebb, csendesebb szálláshelyeket keresték, a számok alapján mégis a nagy szállásadóknál koncentrálódik az árbevétel, és vélhetőleg a vendégek java is. Ez azt mutatja, hogy Háromszéken azok a turisták, akik hajlandóak mélyebben a zsebükbe nyúlni, a magasabb hozzáadott értéket képviselő szálláshelyek nyújtotta szolgáltatást részesítik előnyben – vélte az elnök. Édler András szerint ugyanakkor, ha a vidéki, falusi turizmust szeretnék fejleszteni, azt is meg kell vizsgálni, hogy a fentebb említett arányokon például a szállásadók esetében hogyan lehet javítani.