A Berliner Kindl Brauerei-nél már 1872 óta főznek habos nedűt, a mostani teszt­alanyunkat csak 1987-től készítik, ugyanis abban az évben ünnepelte Németország fővárosa fennállásának 750. évfordulóját, s a gyártó ezzel a termékével tisztelgett Berlin és a jeles jubileum előtt.

Roppant elegáns a megjelenése ennek az alsóerjesztésű ünnepi seritalnak, amelynek illata egyedi, könnyed, gyümölcsös és mintha egy picit savanykás is lenne. Habjának dúsnak kellett volna lennie, de az én esetemben nagyon vékony volt a fehér habkorona, amely gyorsan el is illant. Bőségesen van benne maláta és komló is, így az íze enyhén kesernyés, ami egy kis édességgel egészül ki. Meglepően kiegyensúlyozott a sör zamata, s azt kell mondanom, hogy túlzottan is, és emiatt olyan jellegtelennek, karakter nélkülinek tűnt.

A Berliner Kindl Jubiläums Pilsenert prémium kategóriásnak tartják, de szerintem ez csak egy jó ivósör, nem a világmegváltó aranysárga főzet. Az utóíze viszonylag keserű és meglepően száraz, és bár hamar elfeledem majd, egy próbát mindenképp megért. Egy kicsit drága volt, az árából pedig simán lehetett volna venni egy-két üveg jobbacska sört is.

Adatok: • gyártja: Berliner Kindl Brauerei • származási hely: Németország • ára: 7,48 lej • kiszerelése: üveg • mennyiség: 500 ml • alkoholtartalom: 5,1% • száraz­anyag-tartalom: 11.7ºP • IBU: 27 • színe: világos aranysárga • összetevők: víz, árpa­maláta, komló, komlókivonat • típus: világos sör (pilsener/pils/pilsner) • a sör pontszáma: 6.5/10 • ebből fogyasszuk: talpas söröspohár, pilsneres pohár.

Tibodi Ferenc (sor-csap.blogspot.com)

Sörlexikon: felsőerjesztésű sörélesztő – ezt tarják a leg­ősibb élesztőtípusnak. A melegebb erjedési hőmérsékletet kedveli, azaz 15–25 Celsius-fok között fejti ki legjobban a hatását, 12 Celsius-fok alatt pedig inaktiválódik. Egykoron – amikor még nem tudtak hatékonyan hűteni – ezt az élesztőfajtát használták a sörlé erjesztésére nyáron is. Nevét onnan kapta, hogy az intenzív erjedés alatt felszáll, azaz az erjedő sör felső rétegében helyezkedik el. Leginkább az ale sörök készítésénél használják, s a magasabb erjesztési hőmérsékletnek köszönhetően ezeknek a söröknek valamivel nagyobb az észter- és az alkoholtartalmuk, melyek megadják jellegzetes ízüket.