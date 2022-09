Kívül-belül felújított tanintézményben kezdte az új iskolai évet az alsócsernátoni Végh Antal-iskola 176 tanulója és 26 pedagógusa. A nem mindennapos eseményen Kiss Imre megyei főtanfelügyelő is jelen volt, a megyei tanácsot Kovács Ödön megyemenedzser képviselte.

Az iskola udvarán 10 órakor kezdődött a tanévnyitó ünnepség, melyen nagyszámú szülő és nagyszülő vett részt. Az előkészítő osztály tanulóit a nyolcadikosok kézen fogva vezették be az iskolaudvarra. Elsőként Kiss Imre megyei főtanfelügyelő köszöntője hangzott el, aki különleges, csodálatos napnak nevezte a tanévnyitó napját, felsorolva, hogy hol léteztek Háromszéken a XV–XVI. században népiskolák. Többek között Csernátonban 1584-ben már működött ilyen intézmény, és több mint ötszáz év után a Végh Antal-iskola most is ellátja oktató-nevelői feladatait egy teljesen felújított iskolaépületben – mondotta.

Ezután Takács Lajos alsócsernátoni református lelkész áhítata és Kedves Tibor római katolikus plébános ünnepi gondolatai hangzottak el, majd Rákosi Árpád polgármester köszöntötte a tanévet kezdő tanulókat, pedagógusokat és szülőket. Elmondta, hogy egy évvel ezelőtt adták át a felújított óvodaépületet, most pedig a minden igényt kielégítő több mint százéves iskolaépület átadásán a sor, mindkettőt a helyi fejlesztések országos programja keretében sikerült megvalósítani egy sikeres pályázatnak köszönhetően. Az önkormányzat a kedvező elbírálás után a Baumeister céggel 2020 júniusában írta alá a szerződést, de a tényleges munka 2021-ben kezdődött, és idén fejeződött be. A kivitelező cég, akárcsak az óvoda esetében, kitűnő munkát végzett – hangsúlyozta az elöljáró. A szerződés közel 3,2 millió lejes beruházásról szólt az iskolaépület esetében, aminek egy jelentős részét az önkormányzat a saját költségvetéséből teremtette elő, és ez nem kis terhet rótt rájuk. A polgármester köszönetet mondott mindazoknak, akik hozzájárultak az iskola felújításához.

Virág István iskolaigazgató a felújításról szólva azt emelte ki, hogy a tanulók egy korszerű épületben kezdhetik az új tanévet. Ő is köszönetet mondott azoknak, akik a munkálatokban valamilyen formában részt vállaltak.

A beszédeket követően Kocsis Annamária, az elemi oktatásért felelős szakfelügyelő felolvasta saját, általános iskolás tanuló korában írt versét, majd a jelképes avatószalagot Kiss Imre, Rákosi Árpád és Virág István vágta el. A tanévnyitón fellépett a Gergely Tamás és Szóró Dorina által vezényelt csernátoni furulyacsoport. Miután Virág István megnyitottnak nyilvánította az új tanévet, a jelen levő szülők, nagyszülők és meghívottak meglátogatták az épületet.