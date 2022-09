Könyvbemutató

Előadással egybekötött könyvbemutatón ismerteti legújabb történelmi regényeit Háromszéken Cey-Bert Róbert Gyula. Kézdivásárhelyen a Vigadó Művelődési Házban ma 19 órától; Kovásznán a Városi Művelődési Ház Ignácz Rózsa Termében szeptember 14-én, szerdán 19 órától és Sepsiszentgyörgyön a Bod Péter Megyei Könyvtár Gábor Áron Termébn szeptember 15-én, csütörtökön 18 órától mutatják be az Atilla sólyma, Fenn az égen Hun Nap ragyog, Székely Hadosztály, Szabadságharcos 1956, Atatürk Magyarjai című regényeket.

Bábszínház

A CIMBORÁK BÁBSZÍNHÁZ Részeg halottakat nem szol­gálunk ki! Örkény István egyperces novelláiból készült kirakat-előadását szep­tember 16-án, pénteken és szeptember 20-án, kedden 20.22-től játssza. A Szabadság téren felépített nézőtér 21 személyes, ezért ajánlott előre jegyet foglalni a 0755 335 400-as telefonszámon Csüdöm Eszternél. Egy jegy ára 10 lej. A helyfoglalás az érkezés sorrendjében történik. Kérik, öltözzenek a szabadtéri előadási viszonyoknak megfelelően, mindenki vigyen magával személyi igazolványt és hajgumit! Ajánlott életkor: 14+.

Mozi

A sepsiszentgyörgyi Művész mozi műsorán: ma 16.30-tól Tomboló blöki (magyarul beszélő), 17 órától Sütimanók (románul beszélő), 18.15-től A csendek karmestere (román filmdráma), 18.30-tól Vortex (román feliratos), 20.45-től Háromezer év vágyakozás magyarul beszélő, 21 órától Maigret román feliratos.

Hitvilág

TÁMOGATÓCSOPORT. Szenvedélybetegeket és hozzátartozóikat várják ma 18 és 20 óra között Sepsiszentgyörgyön a szemerjai református egyházközség könyvtártermébe.

MÁRIA RÁDIÓ. Csütörtökön Karácson Tibor műsorigazgató megáldja az erdélyi Mária Rádió megújult stúdióját Sepsiszentgyörgyön. Az ünnepélyes szentmise, melyben hálát adnak a jó Istennek a kapott kegyelmekért, az önkéntesek és támogatók segítségéért tizenegy órakor kezdődik a Szent József-templomban. A szentmise után kerül sor a plébánia udvarán levő stúdió megáldására. Az ünnepség rövid agapéval, kötetlen beszélgetéssel folytatódik. Várják az önkénteseket, támogatókat a közös ünneplésre. A stúdiómegáldást a rádió élő adásban közvetíti, az esemény facebook-oldalukon is követhető.

12. Brassói Magyar Napok

A Brassói Magyar Napok a dél-erdélyi szórványmagyar közösség legnagyobb kulturális rendezvénye. A mai program: a Reménység Házában 17 órától irodalmi beszélgetés és könyvbemutató Oberczián Gézával * ugyanott 18 órától a Magyar Kultúra Magazin bemutatása, vendég Király László Kossuth-díjas költő, a beszélgetőtárs Döme Barbara főszerkesztő-helyettes * a Szent János téren 18.30-tól Zolbert Trio (dzsesszkoncert) * ugyanott 20 órától Eleven Költők Társasága-koncert * az Áprily Lajos Főgimnázium udvarán 20.30-tól Magyar filmudvar – Remélem, legközelebb sikerül meghalnod (magyar thriller, 96 perc; a film 16 éven felülieknek ajánlott).

Erdővidéki lakossági fórumok

Barót Város Önkormányzata lakossági fórumokat, falugyűléseket szervez Baró­ton, illetve a hozzá tartozó öt településen. A találkozók e heti tervezett helyszínei és időpontjai: Bibarcfalván ma 18 órától a kultúrotthonban, Bodoson szeptember 14-én, szerdán 19 órától a kultúrotthonban, Baróton szeptember 15-én, csütörtökön 19 órától a művelődési ház kistermében.

Szűrővizsgálat Illyefalván

Az illyefalvi Pető Fejlesztő- és Képzőközpontban szeptember 26-án délelőtt ingyenes szűrővizsgálatra kerül sor központi idegrendszeri károsodással élő csecsemők és gyermekek számára. A rendelésen szeretettel várnak minden olyan gyermeket, akinél szülés előtt, közben vagy utána oxigénhiányos állapot lépett fel, agyvérzést kapott vagy nyílt gerinccel született, és ennek következtében mozgáskárosodás alakult ki. Továbbá olyan gyermekeket is várnak, akiknek koponyasérülés miatt van mozgáskárosodásuk. A vizsgálat célja, hogy felmérjék a jelentkezők állapotát és döntés szülessen arról, a konduktív pedagógia módszerével fejleszthetők-e. A rendelés eredménye után a konduktorok csoportokat alakítanak ki és a kiválasztott betegek háromhetes fejlesztőprogramon vehetnek részt Illyefalván szeptember 26. és október 16. között. A szűrővizsgálaton előzetes jelentkezés alapján lehet részt venni, telefon: 0724 266 020.

Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön ma 20–6 óráig a Grigore Bălan tábornok úti Salvia I. (telefon: 0267 313 513) gyógyszertár, Kézdivásárhelyen ma a Gábor Áron utcai Richter Gedeon (0267 362 280) gyógyszertár teljesít szolgálatot.

Röviden

IVÓVÍZ. Ma a régi ivóvízvezeték megszüntetése miatt 7–15 óráig szünetel az ivóvíz-szolgáltatás Kézdivásárhelyen a Csernátoni úton levő magánházaknál. Ha a vízszolgáltatási paraméterekben hiányosságok merülnek fel, jelezni lehet 0744 326 104-es vagy a 0267 315 393-as telefon­számon.

LOMTALANÍTÁS. A Tega Rt. ma Nagyborosnyón és Kisborosnyón, szerdán Cófalván, Várhelyen, Lécfalván és Feldobolyban gyűjti a háztartásokban fölöslegessé vált tárgyakat, régi bútorokat, matracokat, gumiabroncsokat stb. Az üvegszüret keretében 5 kg leadott üvegért fél liter sört adnak.

SZÁMLAFIZETÉS. A Közüzemek Rt. értesíti ügyfeleit, hogy szeptember 23-ig a sepsiszentgyörgyi pénztár hétfőtől péntekig 11–14.30-ig lesz nyitva. A számlákat ugyanakkor bármely Paypoint fizetési pontnál, a PAGO alkalmazáson vagy a www.apacov.ro honlapon is ki lehet fizetni.

UTCAFELÚJÍTÁS. Sepsiszentgyörgyön a Sepsi Út-Építő vállalat elkezdte az úttest és a járdák felújítását a Táncsics Mihály utcában, amelynek során kicserélik az esővíz-elvezető rendszert is. A hatékony munkavégzés érdekében kérik a gépjárművezetőket, hogy ne parkoljanak a jelzett területen.

SZORGOS KEZEK. A sepsiszentgyörgyi Szent József-plébánia könyvtárában ma 15 órától kézműves-népművészeti tevékenységre (hímzés, kötés, horgolás) várja az érdeklődőket a Szorgos Kezek Díszítőművészeti Szakkör.

LABDARÚGÁS. A sepsiszentgyörgyi ACS Viitorul futballklub 2008 és 2017 között született gyermekeket fogad meglévő korosztályos csapataiba. Jelentkezhetnek fiúk és lányok is. Az edzések helyszíne az Állomás negyedi egykori Electro-stadion. Érdeklődni, jelentkezni Rapoș Roland edzőnél lehet a 0746 968 867-es telefon­számon.